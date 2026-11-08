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Cortes de luz de la CNFL en San José, Heredia y Cartago: estas son las fechas

La CNFL programó 17 cortes de electricidad del 9 al 27 de noviembre de 2026 en San José, Heredia y Cartago. Consulte fechas, horarios y zonas afectadas.

Por Alonso Ramírez

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La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó 17 suspensiones del servicio eléctrico entre el 9 y el 27 de noviembre de 2026, que afectarán parcialmente sectores de San José, Heredia y Cartago debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura de distribución.








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Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.