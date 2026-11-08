Cortes de luz de la CNFL en San José, Heredia y Cartago: estas son las fechas

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó 17 suspensiones del servicio eléctrico entre el 9 y el 27 de noviembre de 2026, que afectarán parcialmente sectores de San José, Heredia y Cartago debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura de distribución.

Las interrupciones se realizarán en distintos horarios, principalmente entre las 7:30 a. m. y las 5:00 p. m., y abarcarán viviendas, establecimientos comerciales, centros educativos y otras instalaciones ubicadas en las zonas señaladas.

Entre los trabajos programados se encuentran labores de mantenimiento preventivo, reubicación de postes, traslado de líneas primarias, extensión de líneas secundarias y adecuación de infraestructura eléctrica.

La suspensión con mayor cantidad de clientes afectados está prevista para el domingo 22 de noviembre en Calle Blancos de Goicoechea, donde se estima que 1.354 clientes permanecerán sin suministro entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

Las afectaciones corresponden a sectores específicos y no implican cortes generales en la totalidad de los distritos mencionados.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) programó 17 suspensiones del servicio eléctrico entre el 9 y el 27 de noviembre de 2026 en sectores de San José, Heredia y Cartago, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de distribución. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Lunes 9 de noviembre: Santa Ana y Heredia

La programación comenzará el lunes 9 de noviembre con una suspensión en Piedades de Santa Ana, específicamente en calle Cebadilla y urbanización Montaña Luna.

El corte se realizará entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m., debido a trabajos de mantenimiento preventivo. La CNFL estima que 65 servicios eléctricos resultarán afectados, principalmente viviendas de la zona.

Ese mismo día, en Santo Domingo de Santa Bárbara, Heredia, se realizará otra interrupción entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., que abarcará la totalidad de calle Lajas.

Los trabajos corresponden a una adecuación de infraestructura eléctrica y afectarán 173 servicios residenciales.

La compañía aclara que quedan excluidas de esta suspensión calle Paniagua, calle Arias, Farmacia Fátima, Ferretería San Bosco, Farmacias Ticas San Bosco y Ferretería Murillo CJ.

Martes 10 de noviembre: Pavas y La Unión

Para el martes 10 de noviembre, la CNFL programó una interrupción en Pavas, San José, desde Plaza Mayor hasta 200 metros al norte.

La suspensión se realizará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., debido a trabajos de reubicación de postes, y afectará 590 clientes.

Entre los establecimientos incluidos se encuentran Apartamentos Castillo, Tribunal Penal, Ebi, USJT, Clare Faccio, Centro Salud Joseph, Prisma Dental, Saretto, Torre Sol, Fiscalía Hatillo, TRI bca, Dosed Café y Geriátrico La Sabana.

También figuran Apartamento Diana, Hivos, Papa Jonhs, El Padrino, Cipresal, Ouleth Premium, Banco Popular, Pet Delli Market, Meridia, La Vete, Quick Box, Flikier Dental, Mr Suscripción, Crio, Café St. Honore y Casa Boulevard Smile Estudio, además de viviendas.

La CNFL señala que McDonald’s queda excluido de esta interrupción.

Ese mismo martes habrá otra suspensión en Concepción de La Unión, Cartago, específicamente sobre calle Cabuya, desde el puente del río María Aguilar, 50 metros al norte y 200 metros al sur.

El corte se extenderá de 8:00 a. m. a 4:30 p. m., por mantenimiento preventivo, y afectará 66 servicios eléctricos de viviendas.

Miércoles 11 de noviembre: Desamparados, Santo Domingo y Santa Bárbara

El miércoles 11 de noviembre se realizarán tres interrupciones.

La primera será en San Antonio de Desamparados, específicamente en Plazoleta, ciudadela Damas y calle Rotonda, donde 51 servicios eléctricos permanecerán sin suministro entre las 7:30 a. m. y las 4:30 p. m.

Los trabajos corresponden a mantenimiento preventivo y afectarán viviendas de esos sectores.

En Tures de Santo Domingo, Heredia, se realizará una segunda suspensión entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., debido al traslado de líneas primarias.

El corte abarcará la totalidad de calle Concretico y afectará 28 servicios residenciales.

La tercera interrupción será en Jesús de Santa Bárbara, Heredia, específicamente en calle Solís, desde pulpería La Máquina hasta 400 metros al suroeste.

Los trabajos de reubicación de postes se realizarán entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. y afectarán 339 clientes.

Entre los establecimientos incluidos figuran Súper Miel, Repuestos Coto, Arte Hierro, Bufete Álvaro Carvajal, Minisúper La Casita y Fast Food, además de viviendas.

Jueves 12 de noviembre: Pavas, Santo Domingo y Escazú

Para el jueves 12 de noviembre, la CNFL programó cuatro suspensiones.

Dos de ellas se realizarán en Pavas, San José, entre las 7:30 a. m. y las 5:00 p. m., debido a trabajos de extensión de líneas secundarias.

La primera afectará 91 servicios ubicados desde la esquina noreste de la plaza hasta 200 metros al norte.

Entre las referencias incluidas están Anyelos Balkery, Pollo Loco, Bazar Variedades y viviendas.

Quedan excluidos Ceviches De la Esquina, Carnicería El Novillo, Panadería La Predilecta y El Tenedor El Gato.

La segunda suspensión se realizará en las cercanías de la estación del tren de Pavas Centro, desde ese punto hasta 50 metros al este y 50 metros al oeste.

En este caso, 33 servicios residenciales resultarán afectados.

Ese mismo jueves se realizará otra interrupción en Santa Rosa de Santo Domingo, Heredia, frente al Colegio Técnico Profesional (CTP) Santo Domingo.

Los trabajos se extenderán de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. y afectarán 31 clientes, entre ellos viviendas, Heladería Níspero, Calzado Samantha, Fama Repuestos y Matco.

Aunque el centro educativo sirve como referencia geográfica, el CTP Santo Domingo queda expresamente excluido del corte.

La cuarta suspensión se realizará en San Rafael de Escazú, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., por reubicación de postes.

Los sectores afectados comprenden desde Autos XIRI hasta 350 metros al sur y desde El Ranchito hasta 250 metros al oeste.

La CNFL estima que 254 servicios resultarán afectados, incluyendo Las Rosas condominio, Apartamentos Las Rosas, Apartamentos BUKURI, Apartamentos Daniela, Casa Bella, Condominio Doña Rosa y Magic Dreams.

También se incluyen el Cementerio Municipal, Kids Town, Apartamentos San Juan, Casa Regional ANDE y viviendas.

Quedan excluidos Palí, Rincón Poblano, Desing Marketing, Musmanni, Bar El Ranchito y Autos XIRI.

Viernes 13 de noviembre: Pavas y Zapote

El viernes 13 de noviembre se realizarán dos suspensiones en el cantón central de San José.

La primera será en Pavas, desde la Delegación de Pavas hasta 50 metros al norte y 100 metros al sur.

El corte se realizará entre las 7:30 a. m. y las 5:00 p. m. y afectará 21 servicios eléctricos por trabajos de reubicación de postes.

Entre los sitios incluidos están la Delegación de Pavas, viviendas y los medidores ubicados en el costado este de la iglesia católica.

La segunda interrupción será en Zapote, desde el costado oeste del Colegio de Abogados hasta 400 metros al norte.

Los trabajos se desarrollarán entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m., debido a la reubicación de postes, y afectarán 174 servicios.

Entre los establecimientos e instalaciones incluidos figuran el Colegio de Abogados, Condominio Los Abogados, Condominio Vía Ciudad, Los Abogados, Cámara Nacional de Transportistas de Carga, DBK Consultores, Apartamentos La Oveja y Bocadillos pasteles.

La CNFL aclara que Repuestos Asia Yong queda excluido de esta suspensión.

Lunes 16 de noviembre: Concepción de La Unión

Para el lunes 16 de noviembre está programada una interrupción en Concepción de La Unión, Cartago, específicamente en calle Naranjo.

El corte se realizará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. y comprenderá desde la entrada este de calle Naranjo hasta el condominio Kota.

Los trabajos corresponden a mantenimiento preventivo y afectarán 345 servicios eléctricos.

Entre las referencias incluidas se encuentran Condominio la Kota, calle El Bosque, Escuela de Calle Naranjo, Ejército de Salvación, Centro Educativo Yunis, Fábrica de Tamales Melba y Salón Comunal Calle Naranjo, además de viviendas.

Domingo 22 de noviembre: Calle Blancos de Goicoechea

La interrupción con mayor cantidad de clientes afectados está programada para el domingo 22 de noviembre, en Calle Blancos de Goicoechea, San José.

Los trabajos se realizarán entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., frente a la Escuela Doctor Ferraz, debido a labores de reubicación de postes.

La CNFL estima que 1.354 clientes resultarán afectados.

Entre los establecimientos e instituciones incluidos figuran Correos de Costa Rica, Calzado Tesler, Súper La Esquina, Consejo San Francisco, Escuela Doctor Ferraz, Ondefa, Track Fitnes, Andamios Chauma, Aduana Central, Bar Las Cruzadas y Delegación Policía Calle Blancos.

También se incluyen Farmacia Calle Blancos, Baterías LDM, Moto Genio, Robasa, Moto Repuestos Calle Blancos, Soda La Bendición, Rest. You Now, Hogar Ancianos Carlos María Ulloa, Aire Nuevo, AFALPI, Genio Baterías y LUNG CHING.

La suspensión comprenderá además Grupo Innovadora, J y G Meridias Gastro Bar, Pan de Casa, Multi Servicios Gutiérrez, Ratecsa, Autos Bonilla, Argonza, RID Reparaciones, ADEP, TGC Automotriz, Panadería San Francisco y RCU Aduaneros.

Otras referencias incluidas son Zona Diesel, Escuela Licenciado Claudio Cortéz Castro, Palette, Antigüedades Francesas, Antique Mall, Servi Aire, Tallercito, Repureza y Nazcar Auto Partes, además de viviendas.

La CNFL indica que las acometidas de Coca Cola ubicadas en la calle principal quedan excluidas de la interrupción.

Miércoles 25 de noviembre: San Miguel de Desamparados

Para el miércoles 25 de noviembre, la compañía programó una suspensión en San Miguel de Desamparados, específicamente en Higuito, barrio San Gerardo y calle Tablazo Viejo.

El corte se realizará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., debido a trabajos de mantenimiento preventivo.

La interrupción afectará 68 servicios eléctricos de viviendas, mientras que calle Acosta queda excluida.

Viernes 27 de noviembre: San Antonio de Escazú

La última suspensión incluida en esta programación se realizará el viernes 27 de noviembre en San Antonio de Escazú, específicamente en barrio El Carmen, calle Higuerones.

Los trabajos están previstos entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. y corresponden a mantenimiento preventivo.

El corte afectará parcialmente calle Higuerones, incluyendo viviendas y calle El Cirrí.

La CNFL estima que 25 servicios eléctricos resultarán afectados y señala que Los Gallas queda excluido.

Las suspensiones programadas de la CNFL afectarán sectores específicos de San José, Heredia y Cartago, no la totalidad de los distritos mencionados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo verificar si su servicio eléctrico será afectado?

Las personas interesadas pueden consultar la programación de suspensiones en el sitio web oficial de la CNFL.

La plataforma permite ingresar el número NISE para verificar si un servicio específico se encuentra dentro de las zonas afectadas.

La compañía también advierte que las personas ubicadas cerca de los sectores donde se realizarán los trabajos podrían experimentar ligeras perturbaciones o interrupciones momentáneas del suministro.

Los horarios y sectores corresponden a la programación publicada por la CNFL y pueden estar sujetos a modificaciones.