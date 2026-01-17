Cortes de luz en Cartago: Jasec anuncia las suspensiones eléctricas para el resto de enero

La Junta Administrativa del Servicio Electrico de Cartago (Jasec) realizará una serie de cortes programados de electricidad entre el 20 y el 22 de enero de 2026, que afectarán distintos sectores de Cartago y Paraíso, con horarios que van desde primeras horas de la mañana hasta media tarde, principalmente para trabajos de mejora de la red e instalación de infraestructura.​

Jasec anunció cortes de luz en Cartago. (Rafael Pacheco Granados)

Martes 20 de enero de 2026

El martes 20 de enero de 2026 se efectuará un corte programado en el circuito Taras, con el fin de realizar la instalación de postería permanente. La suspensión del servicio eléctrico se extenderá desde las 7:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en este sector.​

La zona impactada va “de la tienda EPA hasta RENAME en el sector este de la pista”, en Taras, según explica el comunicado de Jasec.

Entre los clientes comerciales y de servicio afectados figuran, entre otros, Autos Abre, Rename, Paca Loca, Murillo y Murillo, Agrícola La Troja, Eagle Eye, Terminales de Costa Rica, Baterías Tramado, Car Plus, Central de Mangueras, EM Emotion, Purdy Motors, La Casa del Camión, Predio Lumaca, Autos Usados Arce, Poliuretano de Costa Rica, Servicios para la Construcción, el supermercado El Almacén Mayorista, la Central Telefónica del ICE, Café con Esmero y Pólvora Faisa.

También se reporta afectación por paro programado a comercios y vecinos de Taras como Alimentación Paseo Metrópoli, caballerizas Laura Collado, EPA, Bodegas BCR, Nutrisol, Llantas y Radiadores R y H, ferreterías, sodas, minisúper La Ventanita, marisquera Las Américas y otros negocios y residencias ubicados entre la marisquera y la cancha de fútbol.​

Miércoles 21 de enero de 2026

El miércoles 21 de enero del 2026 se ha programado una suspensión eléctrica para realizar el tendido de línea trifásica en sectores de Cartago. El corte se ejecutará de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., según la programación oficial.​

El circuito a de trabajo es Cartago, en el sector de Guadalupe, específicamente “del Súper La Violetera al oeste”. Entre los clientes directamente afectados se incluyen negocios y vecinos como Soda Aroma y Sabor, Panadería Las Delicias, Phantom Tatto, Tiempos Jenny, el predio Otto y Eladio Leiva, Trasgot, Tayser S.A., el predio de buses de Guadalupe, así como vecinos desde el Súper La Violetera hacia el oeste, Dique La Mora, la casa del Dr. Franco Alvarenga, Mistral, fincas y productores como Tomates Los Moros.​

En cuanto a maniobras de operación asociadas al trabajo, se verán involucrados ramales del circuito Cartago (como el ramal Copito y sectores alrededor del Cementerio General de Cartago) y del circuito San Isidro, con impacto sobre talleres, comercios, clínicas, centros educativos, residenciales y zonas industriales, desde Santa Gertrudis hasta el parque industrial de El Guarco y bodegas industriales en Tejar. Entre los numerosos clientes listados destacan lubricentros, lavacares, clínicas dentales, centros médicos, escuelas, supermercados, restaurantes, farmacias, plazas comerciales y empresas industriales, incluyendo la electrolinera de Tejar Quijongo.​

Jasec hará arreglos en Cartago que derivarán en suspensiones del servicio de electricidad.

Jueves 22 de enero de 2026: Tejar–Guadalupe

Para el jueves 22 de enero de 2026 Jasec programó un corte matutino en el sector de Tejar, Guadalupe, con el objetivo de instalar un poste. La suspensión del servicio está prevista de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. en esta zona.​

El área impactada se ubica frente a la escuela de La Pitahaya, en Tejar de Guadalupe. Entre los clientes afectados se encuentran la Clínica San Bernardo, el residencial Palo Alto, el condominio El Álamo, la escuela de La Pitahaya y clientes residenciales ubicados al norte y al sur de este centro educativo.​

Jueves 22 de enero de 2026: Paraíso (Yas–Valastre)

Ese mismo jueves 22 de enero de 2026 se realizará otro corte programado en el cantón de Paraíso, asociado a trabajos de mejora de la red eléctrica. En este caso, la interrupción del suministro se extenderá de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., según la boleta de suspensiones programadas.​

El circuito a afectar es Paraíso, en el tramo que va “del Yas de la urbanización El Árbol hasta el sector del Valastre”. Entre los clientes que se quedarán sin servicio durante el paro se encuentran la Urbanización El Árbol, la ASADA del Yas, Soluciones Agrícolas El Yas, el Mini Súper La Navideña 2, Ferretería Ferre Plaza El Yas, la escuela Otto Mora Pérez, vecinos residenciales al noroeste de esa escuela y el sector del Valastre.​

