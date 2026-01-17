Negocios

Cortes de luz en Cartago: Jasec anuncia las suspensiones eléctricas para el resto de enero

Jasec programó cortes de electricidad en Cartago por mantenimiento. Vea los días y las zonas impactadas.

Por Redacción EF

La Junta Administrativa del Servicio Electrico de Cartago (Jasec) realizará una serie de cortes programados de electricidad entre el 20 y el 22 de enero de 2026, que afectarán distintos sectores de Cartago y Paraíso, con horarios que van desde primeras horas de la mañana hasta media tarde, principalmente para trabajos de mejora de la red e instalación de infraestructura.​








