Cortes de luz en Cartago: Jasec anuncia zonas afectadas

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) informó que la próxima semana realizará una serie de cortes de energía programados en distintos sectores de la provincia. Las interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento y mejora de la red eléctrica, que incluyen instalación y reubicación de postes, construcción de líneas y mejoras en cruces de calle.

A continuación, los detalles de días, horarios y zonas afectadas:

Martes 23 de septiembre de 2025

Ochomogo (7:30 a.m. – 4:00 p.m.)

Motivo: instalación de postería y construcción de red trifásica.

Sectores afectados: desde el predio Transportes Grand hasta la pista Interamericana, el Taller Arabre y la entrada principal del Parque La Lima Garnier. Clientes afectados: Predio Camacho, Taller de camiones servicios mecánicos LTC, Grupo Arabre, Clorox Company, Abonos Superior, Parque Garnier (varios edificios y medidores), así como empresas ubicadas en La Lima como Gas Tomza, Dos Pinos y Walmart. También se verán afectados clientes como Finca Los Collado, Técnicas Agrícolas de Centroamérica S.A. y Agroquímica Industrial RIMAC.

Jasec programó cortes de luz en Cartago (Shutterstock/Shutterstock)

Taras (8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

Motivo: sustitución de postería.

Sector afectado: desde el hundimiento en la carretera a Llano Grande hasta 50 metros al sur de Tica Flor. Clientes afectados: Villa Franca, Finca San River, Jardín y Vivero Rosa Real. Además, durante las maniobras se verán impactados comercios y residencias en el trayecto, entre ellos Armonía Dental, Distribuidora Agrícola Beylin S.A., Constructora El Guarco, Productos de Concreto, Fábrica de Papas Kitty y Tica Flor.

Fátima (8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

Motivo: instalación de poste y mejoras en cruces de calle.

Sector afectado: desde el Asilo de la Vejez en El Carmen, 500 metros al norte sobre la calle principal. Clientes afectados: Constructora PIMA, Romanas CR, Sala de belleza Mayela, CEN-CINAI del Carmen, Taller de costura y reparación El Carmen, Empresa de buses Vidal González, entre otros.

Miércoles 24 de septiembre de 2025

Guadalupe (7:30 a.m. – 4:30 p.m.)

Motivo: instalación de postes.

Sector afectado: del Súper La Violetera hacia el oeste. Clientes afectados: Soda Aroma y Sabor, Panadería Las Delicias, Phantom Tattoo, Tiempos Jenny, Trasgot, Tayser S.A., Predio de Buses de Guadalupe, Dique La Mora, Mistral, Tomates Los Moros, Súper Guadalupe, Chini Tienda y Bazar, así como numerosos comercios y residencias de la zona.

Trabajador de Jasec en poste de luz en Cartago. (Rafael Pacheco Granados)

Jueves 25 de septiembre de 2025

Taras (8:00 a.m. – 4:00 p.m.)

Motivo: reubicación de postes en un ramal monofásico al costado oeste del Bar La Última Copa.

Clientes afectados: vecinos residenciales de la zona, así como comercios como Repuestos y Taller Carlos Ruiz, Abastecedor y Panadería La Perla, antiguo Bar Piragua’s y Verdulería El Tránsito #2.

JASEC recomienda a los abonados de las zonas mencionadas desconectar los equipos eléctricos sensibles durante las horas de suspensión para evitar daños. Para más información, los clientes pueden contactar al centro de atención al 2550-6800 o visitar las plataformas oficiales de la entidad.

Este artículo fue publicado por un editor de ‘El Financiero’ asistido por un sistema de inteligencia artificial.