Cortes de luz en Cartago: Jasec anuncia zonas afectadas

Jasec programó cortes de electricidad en Cartago por mantenimiento. Vea los días y las zonas impactadas.

Por Redacción EF

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) informó que la próxima semana realizará una serie de cortes de energía programados en distintos sectores de la provincia. Las interrupciones se deben a trabajos de mantenimiento y mejora de la red eléctrica, que incluyen instalación y reubicación de postes, construcción de líneas y mejoras en cruces de calle.








