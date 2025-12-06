Cortes de luz en Cartago: Jasec anuncia suspensiones eléctricas

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) anunció tres suspensiones programadas del servicio Jasec que se realizarán entre el martes 9 y el jueves 11 de diciembre de 2025, con el fin de ejecutar distintos trabajos en la red de distribución.

Las interrupciones afectarán sectores de San Rafael de Oreamuno, Guadalupe y Ochomogo.

05/02/2021 Cartago. Trabajadores de JASEC (Junta Administradora del Servicio Eléctrico) en reparaciones del tendido elécrico. Esta empresa es la que se encargada de regular y administar la electricidad en la Vieja Metrópoli. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Martes 9 de diciembre: mantenimiento en el circuito San Blas

El martes 9 de diciembre se aplicará un corte eléctrico entre las 8:00 a. m. y las 2:30 p. m., para realizar mantenimiento preventivo en líneas de media y baja tensión del circuito San Blas. El sector intervenido comprende el tramo desde el BCR de San Rafael de Oreamuno hasta 100 metros norte del Bar México.

La institución reportó afectación a clientes residenciales y comerciales, entre ellos panaderías, talleres, clínicas, verdulerías, comercios, servicios profesionales, urbanizaciones y fincas. También se contemplan cortes adicionales por maniobras necesarias para aislar la zona de trabajo.

Jasec indicó que las notificaciones se realizarán mediante su página web, Facebook, perifoneo y el Centro de Contacto con el Cliente.

Miércoles 10 de diciembre: instalación de poste en el circuito Zeta

Para el miércoles 10 de diciembre, la entidad programó una suspensión de 7:30 a. m. a 4:30 p. m. debido a la instalación de un poste en el circuito Zeta, en Guadalupe, costado norte de Infesa.

Entre los clientes afectados se encuentran talleres automotrices, distribuidores de carnes, veterinarias, lavacars, residencias y comercios de barrio ubicados en la zona. El aviso aclara que esta suspensión no tendrá clientes impactados por maniobras adicionales.

Jueves 11 de diciembre: construcción de red eléctrica en Ochomogo

La última suspensión se realizará el jueves 11 de diciembre entre las 7:30 a. m. y las 4:00 p. m., con el fin de continuar la construcción de red eléctrica en el circuito Ochomogo, específicamente en el sector oeste de la pista.

El tramo intervenido comprende desde Pequeño Mundo hasta Autos Usados Exit. Entre los clientes afectados por maniobras se incluyen comercios, talleres, distribuidoras, canchas deportivas, servicios técnicos y viviendas cercanas al área de embutidos El Gaucho y hacia el norte.

Según el documento oficial, los clientes directamente afectados por el corte programado incluyen:

Pequeño Mundo

Servicentro Delta

Walmart

Ekono

Auto Plaza

La Guacamaya

Agrotico

Rent a Car Autos Exit

Viviendas entre Pequeño Mundo y Autos Usados Exit

El aviso incorpora un mapa referencial de la zona afectada.