Cortes de luz en Cartago: Jasec anuncia suspensiones eléctricas

JASEC anunció tres cortes eléctricos del 9 al 11 de diciembre para realizar mantenimiento y construcción de red en Oreamuno, Guadalupe y Ochomogo.

Por Alonso Ramírez

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) anunció tres suspensiones programadas del servicio Jasec que se realizarán entre el martes 9 y el jueves 11 de diciembre de 2025, con el fin de ejecutar distintos trabajos en la red de distribución.








