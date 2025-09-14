Cortes de luz en Cartago: Jasec anuncia suspensiones del servicio eléctrico en Cartago

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) ha programado una serie de interrupciones en el suministro eléctrico para los días martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de septiembre.

Los trabajos, que incluyen mantenimiento de la red, instalación de postes y reubicación de transformadores, impactarán a clientes residenciales y comerciales en diversas localidades.

Se recomienda a los vecinos de las zonas afectadas tomar las previsiones necesarias ante los cortes, que en algunos casos se extenderán hasta por nueve horas.

Martes 16 de septiembre: Afectación en Paraíso

El martes 16 de septiembre se realizará un corte de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. por mantenimiento de la red en el circuito Paraíso, específicamente en el ramal de la Gradería del Estadio. La suspensión principal afectará a los vecinos del Barrio La Unidad.

Adicionalmente, se realizarán maniobras de aislamiento y restablecimiento que impactarán un área más extensa. Esta zona comprende desde el costado este del estadio de Paraíso hasta el Barrio Florencio del Castillo. Entre los clientes y comercios que se verán afectados se encuentran la Pulpería El Estadio, Condominio Arrabará, la iglesia católica del Barrio IMAS, Barrio El Salvador, Colono Construcción, la Panadería Mundo Pan, el PANI, las urbanizaciones El Sol, Cerro Verde y Cerro Chiquito, el Plantel Municipal de Paraíso, el Ebais La Joya - La Estación y la sucursal de la CCSS, entre otros muchos abonados residenciales y comerciales detallados en el comunicado de la entidad.

Miércoles 17 de septiembre: Condominio Arrabará sin servicio

Para el miércoles 17 de septiembre, la suspensión programada se concentrará en el Condominio Arrabará, en sus etapas I y II, también en Paraíso. El corte se extenderá desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

El objetivo de la interrupción es la reubicación de transformadores y la conexión de “jumpers” aéreos. A diferencia de los otros días, para esta jornada no se contemplan afectaciones por maniobras en otras zonas.

Jueves 18 de septiembre: Trabajos en Dulce Nombre y alrededores

La jornada de suspensiones concluirá el jueves 18 de septiembre con trabajos de instalación de postes en el circuito Cerrillos, en el cantón de Cartago. El servicio será interrumpido desde las 7:30 a.m. hasta las 4:30 p.m.

El sector principal afectado por el paro será en Dulce Nombre, 100 metros al este del supermercado Pali, incluyendo el trayecto hasta la esquina noreste del cementerio de Agua Caliente. Entre los clientes afectados directamente se listan el supermercado Pali y la Licorera Dulce Nombre.

Las maniobras para aislar la zona de trabajo impactarán a una cantidad considerable de comunidades y centros importantes. La lista incluye las urbanizaciones al norte, este y oeste de Mercasa, la urbanización Hacienda Real, el Super Jirara y sus alrededores, el barrio San Gerardo, la escuela Juan Marqués de Coronado, el Colegio Daniel Oduber, las instalaciones de la Ciudad de los Niños, y las localidades de Lourdes y Navarro de Muñeco en su totalidad.

JASEC ha informado a los abonados a través de su página web, redes sociales, perifoneo y boletas impresas. Para más información, los clientes pueden contactar al Centro de Contacto con el Cliente al número 2550-6800.

