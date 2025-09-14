Negocios

Cortes de luz en Cartago: Jasec anuncia suspensiones del servicio eléctrico en Cartago

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) ha programado una serie de interrupciones en el suministro eléctrico para los días martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de septiembre.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
cortes de luzJasecCartago
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.