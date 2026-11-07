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Cortes de luz en Cartago: JASEC anuncia interrupciones de hasta nueve horas en estos sectores

JASEC programó cinco cortes de electricidad en Cartago del 10 al 17 de noviembre de 2026. Consulte los horarios, sectores y establecimientos afectados.

Por Alonso Ramírez

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La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC) anunció cinco suspensiones programadas del suministro eléctrico del martes 10 al martes 17 de noviembre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento, mejoras en la red de distribución e instalación de infraestructura eléctrica.








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JASECCortes de electricidad en CartagoSuspensiones eléctricas noviembre 2026
Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.