Cortes de luz en Cartago: JASEC anuncia interrupciones de hasta nueve horas en estos sectores

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC) anunció cinco suspensiones programadas del suministro eléctrico del martes 10 al martes 17 de noviembre de 2026, debido a trabajos de mantenimiento, mejoras en la red de distribución e instalación de infraestructura eléctrica.

Las interrupciones afectarán sectores residenciales, comercios, centros educativos e instituciones ubicados en Agua Caliente, La Lima, Cerrillos, Dulce Nombre y diferentes puntos del centro de Cartago.

Los horarios varían según la fecha y el lugar. Mientras algunas suspensiones podrían extenderse hasta nueve horas, otras zonas experimentarán interrupciones temporales por maniobras de la red.

A continuación, se detallan las fechas, los horarios y los sectores incluidos en los avisos de JASEC.

Martes 10 de noviembre: Agua Caliente

Horario: 8:00 a. m. a 3:00 p. m. | Duración: 7 horas

La primera suspensión está programada para el martes 10 de noviembre, debido a trabajos de mejora de la red eléctrica.

El corte afectará el trayecto comprendido desde Pollos a la Leña La Casona #2 hasta 50 metros al sur de la escuela de Agua Caliente.

Entre los establecimientos e instalaciones incluidos en el aviso figuran la capilla de velación de Agua Caliente, la Clínica Dental Dra. Mariel Quesada, Recaudadora La Y Griega, Bar San Francisco, la iglesia de Agua Caliente, el salón de catequesis y el gimnasio Claude Hope.

También se incluyen Pizza Palermo, Centro de Carnes La Trinidad #2, Verdulería La Trinidad, Novedades La Trinidad, Villa Pan, Polluelos, Farmacia La Arboleda y la Escuela Juan Vázquez de Coronado.

La suspensión abarcará las viviendas ubicadas a lo largo del trayecto señalado.

JASEC indicó que no habrá abonados adicionales afectados por maniobras de la red.

Miércoles 11 de noviembre: La Lima y alrededores de Paseo Metrópoli

Horario: 7:30 a. m. a 4:30 p. m. | Duración: 9 horas

Para el miércoles 11 de noviembre, JASEC programó una interrupción con el objetivo de instalar postes y construir una red trifásica.

Los trabajos involucrarán los circuitos Taras, Parque Industrial y Zeta.

La zona afectada comprende el trayecto desde la tienda EPA hasta Pequeño Mundo, al oeste de la carretera, así como desde la isla de La Lima hasta la planta de Rename, al este de la vía.

Entre los servicios y establecimientos identificados se encuentran Caballerizas Laura Collado, la alimentación eléctrica de Paseo Metrópoli, EPA, bodegas del Banco de Costa Rica (BCR), Nutri Sol, Publitex y Soda Free Way.

También figuran Marisquería Las Américas, Fema, Sumitec, Autos Dahiana, Grupo Adol, Laboratorio Gaher, Taller de Enderezado y Pintura La Lima, La Florida, Truck Depot, La Florida S. A. y Repuestos Traa.

El aviso incluye, además, Top Outlet, Central de Mangueras, Autos del Norte, Mega Boutique, Sun Chemical y viviendas ubicadas entre la marisquería y la cancha de fútbol.

La institución no reportó clientes adicionales afectados por maniobras.

Jueves 12 de noviembre: Cerrillos, Bruma Azul y barrio San José

Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m. | Duración: 8 horas

El jueves 12 de noviembre se realizará una suspensión en sectores abastecidos por el circuito Cerrillos.

La intervención busca corregir cruces de líneas eléctricas que se encuentran a baja altura en el residencial Bruma Azul.

El corte comprenderá un ramal de la calle principal de Cerrillos, desde la entrada a Bruma Azul hasta barrio San José.

Entre los afectados se encuentran las viviendas de la urbanización Bruma Azul y barrio San José, así como Servicio Técnico Automotriz Núñez Durán, P&G Clean, Almácigos Villalta, Muebles Rodilsa y Estética Canina Marilin.

También se incluyen Studio Victoria’s, Forma Park S. A. y Venta de Tiempos Mega.

Según el aviso, no se prevén interrupciones adicionales por maniobras.

Jueves 12 de noviembre: Dulce Nombre

Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m. | Duración: 8 horas

Ese mismo jueves 12 de noviembre, JASEC realizará otra suspensión del servicio eléctrico en Dulce Nombre, específicamente en barrio Florence.

De acuerdo con la comunicación dirigida a los vecinos, los trabajos tienen como finalidad mejorar la red de distribución eléctrica de la zona.

El aviso no detalla establecimientos específicos ni otros sectores afectados fuera de barrio Florence.

Martes 17 de noviembre: centro de Cartago, El Molino y San Luis Gonzaga

Horario general: 8:00 a. m. a 4:30 p. m. | Duración máxima prevista: 8 horas y 30 minutos

La suspensión del martes 17 de noviembre tendrá una cobertura más amplia y afectará diferentes sectores del centro de Cartago.

Los trabajos tienen como objetivo realizar mejoras en la red eléctrica.

JASEC identificó los circuitos Tejar-Guadalupe, Avenida del Comercio, Subestación Oeste y el antiguo circuito AV1.

La intervención comprende sectores desde el gimnasio del Colegio San Luis Gonzaga hasta Domingo Savio, así como desde la subestación El Molino hasta las cercanías de la panadería 12 de Abril.

En esta suspensión habrá dos tipos de afectación, según el sector.

Sectores con interrupciones temporales por maniobras

Por una parte, se realizarán maniobras que podrían ocasionar interrupciones de aproximadamente 45 minutos en dos momentos de la jornada:

Primera interrupción: de 8:00 a. m. a 8:45 a. m.

Segunda interrupción: de 3:45 p. m. a 4:30 p. m.

Estas maniobras afectarán diversos establecimientos, instituciones y viviendas del centro de Cartago, en sectores cercanos a la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, las Ruinas, el parque central, la Casa de la Ciudad, El Molino y el Hospital Max Peralta.

Entre los puntos incluidos en el listado de JASEC figuran Correos de Costa Rica, Banco Popular, Almacén El Rey, McDonald’s, KFC Las Ruinas, las oficinas centrales de JASEC, oficinas del Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de Seguros (INS), centros educativos y diferentes dependencias del Poder Judicial.

También se identifican comercios y viviendas próximos a la estación de Bomberos, la estación de servicio Raúl Molina, la iglesia María Auxiliadora, el Colegio Universitario de Cartago (CUC) y la escuela Ascensión Esquivel.

Sectores con suspensión prolongada

Por otra parte, habrá sectores con una suspensión programada de 8:00 a. m. a 4:30 p. m., equivalente a ocho horas y media.

Uno de los trayectos comprende desde la subestación El Molino hasta la panadería 12 de Abril.

Entre los abonados identificados están Súper Sofía, Carvajal Box, Taller Automotriz Martín Arce, Centro de Salud y Belleza Serenity, Ferretería Velca y Cervecería Artesanal La Cofradía, además de viviendas cercanas a la subestación.

El segundo trayecto se extiende desde 50 metros al este del gimnasio del Colegio San Luis Gonzaga hasta Domingo Savio.

En esta zona se incluyen el gimnasio y otras instalaciones del Colegio San Luis Gonzaga, Cuidados Paliativos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la oficina administrativa de UCIMED, Funeraria Valle de Paz, Funeraria Monte Sinaí, Palí de Plaza Iglesias, el laboratorio clínico anexo de la CCSS y Clínica Domingo Savio.

También aparecen en el aviso Clínica San Benito, Panadería La Hoja, Ferretería Velca, Vital Vet Hospital Veterinario, Floristería El Molino, Autos El Molino y diferentes viviendas y establecimientos comerciales del recorrido.

Debido a la amplitud de las zonas incluidas, los abonados deben verificar si su dirección corresponde a un sector afectado por maniobras breves o por la interrupción prolongada.

(Rafael Pacheco Granados)

¿Dónde consultar información sobre los cortes?

JASEC indicó que las suspensiones se comunicarán mediante sus canales institucionales, incluidos el sitio web, Facebook y avisos dirigidos a los abonados, según corresponda.

Las personas que necesiten confirmar si su vivienda, comercio o lugar de trabajo está dentro de las zonas afectadas pueden comunicarse con el Centro de Contacto con el Cliente de JASEC al 2550-6800.

Los horarios corresponden a la programación anunciada por la institución para cada intervención.