Cortes de luz en Cartago: Jasec anuncia suspensiones de electricidad para febrero

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) informó sobre varios cortes de luz que se aplicarán durante el mes de febrero en distintos sectores de Cartago.

Según la institución, las suspensiones del servicio eléctrico obedecen a trabajos de instalación de postería, construcción de red trifásica y tendido de líneas, necesarios para el fortalecimiento y mantenimiento de la infraestructura eléctrica.

A continuación, el detalle por fecha:

Miércoles 4 de febrero

El servicio eléctrico se suspenderá entre las 7:30 a.m. y las 4:30 p.m. en sectores del circuito Cartago. La zona afectada comprende Guadalupe del Pozo de la Mora hacia el norte hasta Infesa, al sur hasta La Violetera y al oeste hasta el Dique.

Entre los lugares impactados figuran comercios, centros médicos, urbanizaciones y vecinos de sectores como El Valle, Pozo La Mora y alrededores del Súper La Violetera, además de establecimientos comerciales y de servicios ubicados sobre la calle Juan Leonor Trejos Mora y zonas aledañas.

Jueves 5 de febrero

Para este día, Jasec programó una suspensión desde las 7:30 a.m. hasta las 4:30 p.m. en el circuito Ochomogo. El corte abarcará sectores comprendidos desde el predio de Transportes Grand hasta la carretera Interamericana, así como zonas cercanas al parque La Lima.

Se verán afectados clientes residenciales y comerciales, así como empresas y bodegas ubicadas en La Lima, incluyendo áreas cercanas a Walmart La Lima, Dos Pinos, Gas Tomza y parques industriales del sector.

Miércoles 18 de febrero

El servicio será suspendido nuevamente entre las 7:30 a.m. y las 4:30 p.m., esta vez en los circuitos Ochomogo y Coris Industrial. Las labores se concentrarán en el tramo que va desde el predio de Transportes Grand hasta la pista Interamericana y la entrada principal del parque industrial La Lima Garnier.

La afectación incluirá tanto clientes residenciales como empresas ubicadas en zonas industriales y comerciales de La Lima y alrededores, además de fincas, bodegas, plantas industriales y vecinos de sectores cercanos a Pequeño Mundo y parques industriales.

Jasec indicó que estos trabajos forman parte de su planificación regular para el desarrollo y mantenimiento de la red eléctrica.