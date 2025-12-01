Cortes de luz en Cartago: Jasec suspenderá el servicio eléctrico, revise si su barrio o negocio está en la lista de afectados

El mantenimiento y la modernización de la infraestructura de distribución eléctrica son procesos importantes para asegurar la calidad y continuidad del servicio que reciben hogares y comercios.
En la provincia de Cartago, estas labores de mejora requieren, en ocasiones, la interrupción temporal del fluido para garantizar la seguridad de las cuadrillas y la correcta instalación de nuevos componentes en la red.
La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) programó una intervención para esta semana que afectará a un sector específico del cantón central. Los trabajos, enfocados en el fortalecimiento de la infraestructura existente, implicarán la desconexión del servicio durante la jornada laboral de este miércoles 3 de diciembre de 2025.
La suspensión del servicio eléctrico se extenderá por un lapso de nueve horas, iniciando a las 7:30 a. m. y finalizando a las 4:30 p. m. El objetivo técnico de esta interrupción es la instalación de un poste en el sector conocido como “Zeta”, específicamente en Guadalupe, al costado norte de Infesa.
La medida impactará tanto a zonas residenciales como a una lista considerable de comercios y servicios ubicados en el área de influencia. Entre los barrios y sectores residenciales afectados se encuentran Barrio Nazareth, Barrio La Cruz (incluyendo el sector del dique), Dique La Mora y la zona al norte del Puente Los Gemelos.
Además, Jasec detalló una lista de clientes comerciales y servicios que verán interrumpido su suministro, la cual incluye:
- Talleres y servicios automotrices: Detailing Center, Baterías Irazú y Lavacar, Autos Akar, Cars Masters, Lavacar del Este, Lavacar Donde Guido, Vidrios Andrés, Rectificadora Jari Campos, Agencia Propiautos del Sur, Taller JM, Servicios Mecánicos Marín, Repuestos y Lubricentro Zusaro, SM Radiadores.
- Comercios y otros servicios: Aovics, Decasa, Distribuidora de Carnes Hikisa, Guapos Grooming, Veterinaria Luka, Infesa, Herramientas Mechanical, Miguelitos Licorería y Market, Repuestos Germany, Salón de Belleza Yamileth y Metalarte.