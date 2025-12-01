Cortes de luz en Cartago: Jasec suspenderá el servicio eléctrico, revise si su barrio o negocio está en la lista de afectados

El mantenimiento y la modernización de la infraestructura de distribución eléctrica son procesos importantes para asegurar la calidad y continuidad del servicio que reciben hogares y comercios.

En la provincia de Cartago, estas labores de mejora requieren, en ocasiones, la interrupción temporal del fluido para garantizar la seguridad de las cuadrillas y la correcta instalación de nuevos componentes en la red.

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (Jasec) programó una intervención para esta semana que afectará a un sector específico del cantón central. Los trabajos, enfocados en el fortalecimiento de la infraestructura existente, implicarán la desconexión del servicio durante la jornada laboral de este miércoles 3 de diciembre de 2025.

Las cuadrillas de JASEC realizarán la instalación de un poste en el sector de Guadalupe este miércoles. (Rafael Pacheco Granados)

La suspensión del servicio eléctrico se extenderá por un lapso de nueve horas, iniciando a las 7:30 a. m. y finalizando a las 4:30 p. m. El objetivo técnico de esta interrupción es la instalación de un poste en el sector conocido como “Zeta”, específicamente en Guadalupe, al costado norte de Infesa.

La medida impactará tanto a zonas residenciales como a una lista considerable de comercios y servicios ubicados en el área de influencia. Entre los barrios y sectores residenciales afectados se encuentran Barrio Nazareth, Barrio La Cruz (incluyendo el sector del dique), Dique La Mora y la zona al norte del Puente Los Gemelos.

Además, Jasec detalló una lista de clientes comerciales y servicios que verán interrumpido su suministro, la cual incluye: