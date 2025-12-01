Negocios

Cortes de luz en Heredia esta semana: conozca las zonas afectadas y horarios

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Heredia, conocida por el clima agradable, su actividad residencial y comercial, depende de una infraestructura eléctrica en constante actualización para mantener su ritmo. La continuidad de este servicio esencial requiere intervenciones periódicas que, aunque necesarias, pueden alterar la rutina de hogares y negocios.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
cortes de luzHerediaESPHmantenimientos eléctricossuspensiones de servicios
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.