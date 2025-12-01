Cortes de luz en Heredia esta semana: conozca las zonas afectadas y horarios

Heredia, conocida por el clima agradable, su actividad residencial y comercial, depende de una infraestructura eléctrica en constante actualización para mantener su ritmo. La continuidad de este servicio esencial requiere intervenciones periódicas que, aunque necesarias, pueden alterar la rutina de hogares y negocios.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), encargada de la distribución eléctrica en la zona, anunció una serie de trabajos en su red que implicarán suspensiones temporales del fluido durante esta semana.

Las labores, enfocadas en el mantenimiento preventivo de transformadores, buscan asegurar la confiabilidad del sistema y prevenir fallas futuras. Sin embargo, para ejecutar estas mejoras, será necesario interrumpir el servicio en sectores específicos durante los días miércoles 3 y viernes 5 de diciembre de 2025.

A continuación, le detallamos las zonas exactas, los horarios y la cantidad de clientes que se verán impactados por estas maniobras.

Miércoles 3 de diciembre

La primera jornada de trabajos se concentrará en el distrito de Los Ángeles, perteneciente al cantón de San Rafael. La ESPH programó dos bloques de suspensión para realizar las mejoras en la infraestructura.

Horario matutino: De 10:00 a. m. a 12:00 m. d. Este corte afectará a un grupo de 10 clientes. La zona específica de interrupción comprende desde el Restaurante Añoranzas, 500 metros hacia el este.

Para este día también habrá una interrupción matutina, pero en el distrito central de San Rafael: De 7:00 a. m. a 9:00 a. m. Este corte afectará a 25 clientes. La zona comprende de la iglesia, 600 metros hacia el norte y 175 metros hacia el este.

Horario vespertino: De 1:00 p. m. a 3:00 p. m. En esta franja, la suspensión impactará a 11 clientes. El área afectada se ubica del Bar Puerta de Alcalá, 25 metros hacia el oeste y 100 metros hacia el norte.

La ESPH realizará cortes de luz en San Rafael de Heredia el 3 y 5 de diciembre de 2025 por mantenimiento preventivo. Conozca aquí los horarios y zonas afectadas. (foto ilustrativa) (Gemini/Gemini)

Viernes 5 de diciembre

Para el cierre de la semana laboral, las cuadrillas de la ESPH se trasladarán al distrito de San Rafael, en el mismo cantón, para ejecutar dos nuevas intervenciones durante la mañana.

Primer bloque: De 7:30 a. m. a 9:00 a. m. Esta suspensión afectará a 10 clientes en el sector del Tirol, camino de la Roca .

De Esta suspensión afectará a en el sector del . Segundo bloque: De 10:00 a. m. a 1:00 p. m. Este corte será más focalizado, impactando a un cliente. La zona de trabajo es la Lechería, llegando a San José de la Montaña.

La empresa reitera que el motivo de todas estas suspensiones es la realización de mantenimiento preventivo en el transformador, una medida clave para “que siempre tenga un suministro confiable y continuo”, según la compañía.

Los usuarios que deseen confirmar si su servicio específico se verá afectado pueden consultar directamente con su número de contrato en el enlace oficial habilitado por la ESPH: https://tinyurl.com/z3jypfzm.