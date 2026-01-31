Negocios

Cortes de luz en Heredia: la ESPH anuncia suspensiones de electricidad durante febrero

Por Redacción EF

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) informó sobre varios cortes de luz que se aplicarán durante el mes de febrero en distintos cantones de la provincia de Heredia, como parte de trabajos de mantenimiento y fortalecimiento de la red.








