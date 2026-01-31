Cortes de luz en Heredia: la ESPH anuncia suspensiones de electricidad durante febrero

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) informó sobre varios cortes de luz que se aplicarán durante el mes de febrero en distintos cantones de la provincia de Heredia, como parte de trabajos de mantenimiento y fortalecimiento de la red.

De acuerdo con la empresa, las suspensiones eléctricas responden a labores técnicas como reubicación de transformadores, mantenimiento preventivo e instalación de nueva infraestructura, con el objetivo de garantizar un suministro confiable y continuo.

La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) informó sobre varios cortes de luz que se aplicarán durante el mes de febrero. (Canva /Canva)

A continuación, el detalle por fecha:

Martes 3 de febrero

El servicio eléctrico se suspenderá entre las 10:00 a. m. y la 1:00 p. m. en el cantón de Heredia, distrito de San Francisco. La afectación se concentrará en la zona ubicada frente a la nueva ferretería Novex, desde Autos Bolaños 300 metros al oeste, sobre la carretera hacia Alajuela.

Según la ESPH, el corte se realizará por reubicación de un transformador.

Miércoles 4 de febrero

Para este día, la suspensión está programada de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. en el cantón de Heredia, distrito de Ulloa. El corte afectará específicamente al Condominio Uniko, etapa 3.

El motivo corresponde a mantenimiento preventivo, orientado a mantener un suministro eléctrico confiable y continuo.

Jueves 5 de febrero

El servicio se interrumpirá entre las 7:00 a. m. y las 4:00 p. m. en el cantón de San Rafael, distrito de Concepción. La afectación abarcará toda la calle Burial #2, desde la entrada principal hacia el este, hasta el Mini Súper Licorera Camacho.

La suspensión se debe a la instalación de dos postes, trabajos que buscan fortalecer el servicio y garantizar su confiabilidad.

Martes 10 de febrero

Finalmente, la ESPH programó otro corte entre las 7:00 a. m. y las 4:00 p. m. en el cantón de San Rafael, distrito de Los Ángeles. Las zonas afectadas comprenden el Residencial El Monte “El Tirol”, Cerro Las Delicias, Monte La Cruz, Hacienda La Ilusión, Lechería, Cerro Chompipe, Torre ICE, Refugio Cerro Dantas, University Whitworth y El Tirol.

En este caso, el motivo corresponde a mantenimiento preventivo para asegurar un suministro confiable y continuo.

La empresa indicó que cualquier información adicional sobre estas suspensiones será divulgada por medio de su página web institucional, así como a través de mensajes de texto, WhatsApp y Facebook.