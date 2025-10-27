Cortes de luz programados: Jasec anuncia suspensiones en Cartago para esta semana; vea los detalles aquí

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) comunicó sobre suspensiones programadas del servicio eléctrico que realizará durante esta semana.

Estas interrupciones se deben a labores de mantenimiento y mejora en la red de distribución eléctrica del cantón.

Los trabajos se ejecutarán en horarios diurnos para garantizar condiciones seguras para el personal técnico y minimizar las molestias a los usuarios.

La institución detalló que estas acciones buscan reforzar la infraestructura eléctrica, asegurar la continuidad del servicio y prevenir fallas futuras.

Los cortes afectarán distintos sectores los días martes 28 y jueves 30 de octubre.

Martes 28 de octubre

La suspensión programada para este martes impactará la zona de Navarro del Muñeco, perteneciente al circuito Cerrillos.

El corte se realizará desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

El objetivo de la interrupción es la sustitución de postería en la zona.

Los clientes afectados se ubican en el trayecto comprendido desde 800 metros sureste del Alto del Cesar hasta Navarro Muñeco.

Entre los abonados afectados se encuentran fincas, quintas, sodas, cabañas, la escuela e iglesia de Navarro, así como residencias de la zona.

JASEC realizará trabajos de sustitución de postes y mejoras en la red en varios sectores de Cartago durante la semana.

Jueves 30 de octubre

Para el día jueves, Jasec programó dos suspensiones distintas en diferentes horarios y zonas.

La primera afectará el Ramal Monofásico de Llano Grande de Pacayas, en el circuito Pacayas, debido a mejoras en la red.

El corte principal será de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

Las zonas afectadas por este corte prolongado van desde 50 metros noreste de la Escuela de Llano Grande de Pacayas hasta Finca San Martín de Oreamuno.

Esto incluye la Escuela e Iglesia de Llano Grande, lecherías, proyectos productivos, Barrio Santa Cecilia de Plantón, San Martín de Oreamuno (incluyendo escuela e iglesia), fincas y residenciales de la zona hasta Barrio San Isidro.

Adicionalmente, habrá cortes breves por maniobras (30 minutos en la mañana y 30 en la tarde) en el trayecto desde el cementerio de Llano Grande hasta 50 metros noreste de la escuela, afectando vecinos, el campo santo y comercios locales.

La segunda suspensión del jueves será en Tejar Guadalupe, específicamente del Banco Nacional de Tejar del Guarco hasta el costado sur del parque.

El horario será de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.

El motivo es la “instalación de poste”.

Entre los clientes afectados se listan Automercado, Vitalvet, Pinturas Lanco, comercios del Centro Comercial El Molino, panaderías, residenciales como Don Bosco y María Isabel, condominios, clínicas dentales y otros vecinos de la zona.

Jasec recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias ante estas suspensiones programadas.