Negocios

Cortes eléctricos en Cartago afectarán a clientes de Jasec; vea aquí si usted será afectado

Jasec programó cortes eléctricos en distintos sectores de Cartago del 15 al 22 de octubre de 2025 por labores de mantenimiento y mejora de la red de distribución.

EscucharEscuchar
Por Alonso Ramírez

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) anunció suspensiones eléctricas programadas durante la semana del 15 al 22 de octubre de 2025, como parte de sus labores de mantenimiento preventivo y obras de mejora en la red de distribución.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
JASECCartagoCosta RicaCortes de luz en Cartago
Alonso Ramírez

Alonso Ramírez

Estudiante de bachillerato en Periodismo, con trayectoria en departamentos digitales de medios de comunicación. Además, cuenta con experiencia en el manejo de redes sociales como creador de contenido y Community Manager.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.