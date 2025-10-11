Cortes eléctricos en Cartago afectarán a clientes de Jasec; vea aquí si usted será afectado

La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec) anunció suspensiones eléctricas programadas durante la semana del 15 al 22 de octubre de 2025, como parte de sus labores de mantenimiento preventivo y obras de mejora en la red de distribución.

Los cortes de energía afectarán distintos sectores del cantón de Cartago y se realizarán en horarios diurnos, con el fin de ejecutar trabajos técnicos en condiciones seguras para el personal y los usuarios.

Según la institución, estas acciones son necesarias para reforzar la infraestructura eléctrica, garantizar la continuidad del servicio y prevenir fallas futuras en los circuitos de distribución.

Miércoles 15 de octubre

Ese día, Jasec llevará a cabo un tendido de línea trifásica en el circuito Cartago, específicamente en el sector de Guadalupe, desde el Pozo La Mora hacia el norte hasta Infesa.

El corte se realizará de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., y afectará comercios y residencias de la zona, entre ellos Centro de Carnes La Joya, Soda Panchi’s, Panadería Mas Pan, Funeraria La Milagrosa, Minisúper El Valle, Pulpería Arenilla 2000, Iglesia Cristiana Jehová Jireh, Chocopets, Happygift, Condominio Manantiales, Fotocopiadora MTM y Bufete Araya Hernández, entre otros.

Jueves 16 de octubre

El jueves 16 de octubre se ejecutará un mantenimiento preventivo en las líneas de media y baja tensión del circuito Birrisito, desde Quinta Los Fernández hasta Soda Mima, en Santiago de Cartago.

El servicio estará suspendido de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., y afectará sectores como Lago de Santiago, Las Mesas, Planta Birrís 3, Empacadora La Trinidad, Tajo La Cathe, Calle San Cayetano, Barrio Mata de Guineo, Pulpería Kitty y Empacadora Hermanos Ríos, entre otros.

Miércoles 22 de octubre

Finalmente, el miércoles 22 de octubre se realizará otro tendido de línea trifásica en el sector de Guadalupe, desde el Pozo La Mora hacia el norte hasta Infesa, al sur hasta La Violetera y al oeste hasta el Dique.

El corte se extenderá de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. y afectará establecimientos como Antigua Ferretería Uval, Centro Comercial Majuny, Terra Pet, Nutri Center, Panadería Las Delicias, Super Guadalupe, Funeraria La Milagrosa, Happygift y Super La Violetera, entre otros.

La empresa recomienda a los usuarios desconectar sus equipos eléctricos durante los cortes y tomar las precauciones necesarias para evitar daños al restablecerse el servicio.

Las consultas o reportes pueden realizarse al número de atención al cliente 2550-6800 o a través de las redes oficiales de Jasec.