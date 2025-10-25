Negocios

Così y Walmart expanden sus operaciones en Costa Rica con cinco nuevas aperturas; las dos firmas apuestan por Cartago

Continúan los anuncios de empresas que se expanden en el territorio nacional. Le contamos las nuevas aperturas de estos comercios.

Por Brandon Flores

Durante octubre la cadena de restaurantes Così, especializada en sándwiches, ensaladas y sopas, y la cadena Walmart abrieron nuevos puntos en el país. Cosí amplia presencia con puntos en Cartago y Moravia, mientras que el gigante de los supermercados también agrega puntos fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).








