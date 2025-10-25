Così y Walmart expanden sus operaciones en Costa Rica con cinco nuevas aperturas; las dos firmas apuestan por Cartago

Durante octubre la cadena de restaurantes Così, especializada en sándwiches, ensaladas y sopas, y la cadena Walmart abrieron nuevos puntos en el país. Cosí amplia presencia con puntos en Cartago y Moravia, mientras que el gigante de los supermercados también agrega puntos fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).
La empresa de restaurantes abrió dos nuevas sedes, una en el Mercado Gastronómico Abajo, en el centro comercial Paseo Metrópoli y el otro en el mall Plaza Lincoln. Con estas inauguraciones, llega a 11 locales en el país, después de 13 años de operación.
Esta marca estadounidense se caracteriza por una propuesta de comida saludable y variada, y cuenta con servicio de pedidos grupales para reuniones con familiares y amigos, o para eventos corporativos.
En el caso de la cadena Walmart, este mes abrió tres tiendas: dos Palí y un Masxmenos. En el caso de los supermercados de precios bajos están ubicados en Cartago y Palmichal de Acosta, mientras que el Masxmenos nuevo está en Liberia; esta es la primera apertura de este formato desde 2019.
Por su parte, el Palí de Cartago Oeste se encuentra ubicado cerca del Colegio San Luis Gonzaga, donde anteriormente se ubicaba el comercio Mayca.
Desde octubre del 2024, la compañía ha inaugurado 15 nuevos puntos de venta en sus diferentes formatos (Walmart, Masxmenos, Maxi Palí y Palí) en Costa Rica, que representan más de 365 nuevos empleos. Con estas aperturas, la compañía suma un total de 343 tiendas en todo el país.
Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.
