Costa Rica, el país con más carros que bebés por año

Mientras los números de nacimientos en el país bajan cada año, las vías nacionales están al borde del colapso por tantos vehículos. Exploramos las causas de este fenómeno.

Por Brandon Flores

Juan Carlos y Catalina son una pareja casada desde el 2022. Pese a que están en la mitad de sus treintas, por sus mentes nunca pasó la idea de tener hijos y lo decidieron desde su etapa de noviazgo, para enfocarse en sus proyectos profesionales. Del mismo modo, estuvieron de acuerdo en que Catalina comprara un carro el año pasado y mantener el de Juan Carlos, ya que consideran ideal que cada quien tenga su vehículo propio debido a sus agendas laborales y también para necesidades personales.








