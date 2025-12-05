Costa Rica estrena nuevas rutas aéreas: conozca las novedades que están disponibles desde diciembre del 2025

Con el inicio de diciembre llega también la temporada alta de turismo. Durante este mes, varias aerolíneas estrenan rutas aéreas, principalmente desde y hacia mercados de Norteamérica y Centroamérica.

Este es un recuento de las rutas que se estrenan este diciembre:

A partir del pasado 1.° de diciembre, Volaris aperturó la conexión sin escala entre San José y Tegucigalpa. La ruta contará con cuatro frecuencias semanales —lunes, miércoles, viernes y domingo— con horarios diseñados para servir tanto al viajero de negocios como al de ocio, optimizando la estadía de corta duración.

Los vuelos de ida saldrán del Juan Santamaría a las 09:00 para llegar a suelo hondureño a las 10:16; mientras que los de regreso saldrán de Tegucigalpa a las 11:00, para estar en Costa Rica a las 12:16.

Por otro lado, la línea canadiense Porter eligió a Guanacaste como su primer destino en Centroamérica para establecer operaciones. Los vuelos comenzaron este 4 de diciembre, con servicios directos a las ciudades de Toronto y Ottawa.

Según el itinerario de la aerolínea, la ruta Toronto – Guanacaste, estará disponible a partir del 4 de diciembre al 5 de marzo de 2026, con salidas los martes, jueves y domingos. La ruta Ottawa – Guanacaste, dará inicio el 13 de diciembre y se extenderá hasta el 7 de marzo de 2026, con operaciones los miércoles y sábados.

Jetblue es otra de las compañías que estrenarán servicios directos esta temporada alta, con un vuelo diario entre Liberia y Fort Lauderdale, en Florida desde el 4 de diciembre. Servirá la ruta en una aeronave Airbus A320 con una capacidad de 162 asientos.

También desde la terminal guanacasteca, la línea estadounidense Delta comenzará a volar desde el 20 de este mes la conexión con Detroit. Será un vuelo semanal, los sábados.

La aerolínea canadiense Porter abrió rutas directas desde Toronto y Ottawa al aeropuerto de Guanacaste. (ICT/Cortesía)

Mercados asiáticos y nórdicos más cerca para los ticos

El panorama de la conectividad aérea para los viajeros de Costa Rica y Latinoamérica se amplía significativamente gracias a dos nuevos acuerdos de código compartido que aprovechan los grandes centros de conexión (hubs) de Ciudad de México (Aeroméxico) y Madrid (Iberia). Estos movimientos estratégicos buscan facilitar el acceso a mercados clave en Asia y Escandinavia.

Por un lado, Aeroméxico y Scandinavian Airlines (SAS) anunciaron una alianza efectiva desde diciembre de 2025. Este acuerdo permitirá a los viajeros de la región acceder a la red de SAS en Dinamarca, Noruega y Suecia (vía Copenhague, Estocolmo y Oslo) a través de múltiples conexiones en Estados Unidos y Canadá. Los pasajeros de ambas aerolíneas se beneficiarán de la acumulación de puntos a través de SkyTeam, un único boleto y la documentación de equipaje de origen a destino. Este acuerdo no solo atrae turismo escandinavo a México, sino que expande las opciones europeas para los viajeros centroamericanos.

Actualmente, Aeroméxico ofrece dos vuelos diarios desde el Juan Santamaría a la capital mexicana.

Paralelamente, Iberia y China Southern Airlines firmaron una alianza que fortalece la posición de Madrid como un hub global entre Latinoamérica y Asia. El eje de este acuerdo es la nueva ruta directa Guangzhou–Madrid, operada por China Southern. Gracias a este código compartido, los clientes de Iberia, incluyendo los de sus rutas desde Centroamérica, podrán conectar con las principales ciudades chinas a través de Guangzhou.

Iberia vuela una vez al día la ruta entre San José y la capital española.

Para el viajero de Costa Rica, estas alianzas significan un aumento en la comodidad y la oferta de destinos exóticos o especializados. Si bien no son rutas directas, la conectividad hacia los países escandinavos se vuelve más ágil a través de Norteamérica, y el acceso a China, un destino históricamente complejo, se simplifica notablemente usando la plataforma de Madrid.