Negocios

Costa Rica estrenará ruta inédita hacia una de las ciudades más famosas de Estados Unidos

Será una conexión diaria a partir de octubre

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

El mapa de conectividad aérea de Costa Rica sumará un hito histórico antes de finalizar el año. Por primera vez en la historia de la aviación nacional, el país contará con un vuelo directo y sin escalas hacia una de las ciudades más icónicas del mundo, reconocida globalmente como la sede de los mayores espectáculos y acontecimientos internacionales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Ruta aéreaConexiones aéreas
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.