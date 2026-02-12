Costa Rica estrenará ruta inédita hacia una de las ciudades más famosas de Estados Unidos

El mapa de conectividad aérea de Costa Rica sumará un hito histórico antes de finalizar el año. Por primera vez en la historia de la aviación nacional, el país contará con un vuelo directo y sin escalas hacia una de las ciudades más icónicas del mundo, reconocida globalmente como la sede de los mayores espectáculos y acontecimientos internacionales.

Esta nueva ruta, que no había sido operada de forma directa hasta ahora, marca un precedente en la diversificación de mercados dentro de los Estados Unidos, país que se mantiene como el principal emisor de turistas hacia suelo tico.

La aerolínea estadounidense Southwest Airlines confirmó oficialmente que, a partir del 1 de octubre de 2026, iniciará operaciones diarias entre el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (SJO) y la ciudad de Las Vegas, Nevada.

Esta conexión despegará desde el Aeropuerto Internacional Harry Reid (LAS) a las 11:20 p.m., permitiendo a los viajeros aterrizar en Costa Rica a las 6:00 a.m. del día siguiente, tras un vuelo de aproximadamente siete horas.

En sentido inverso, los aviones partirán de San José hacia la “Capital del Entretenimiento” entre el mediodía y la una de la tarde.

William Rodríguez, ministro de Turismo, señaló que este vuelo representa “una oportunidad estratégica” para acercar la identidad y riqueza natural de Costa Rica a un perfil de viajero acostumbrado a grandes experiencias globales, además de facilitar a los costarricenses un acceso directo y veloz a la oferta cultural y de ocio de Nevada.

Durante el 2025, Estados Unidos consolidó su liderazgo como emisor de visitantes hacia Costa Rica, registrando el arribo de casi 1,6 millones de viajeros por vía aérea. La apuesta por Las Vegas busca capturar una porción de ese mercado que busca alternativas directas fuera de los hubs tradicionales como Miami, Houston o Nueva York.

Una década

El anuncio no es casualidad. Southwest Airlines y Costa Rica celebran una relación de diez años que inició en 2015, cuando la aerolínea eligió a nuestro país como su primer destino internacional de su historia.

La aerolínea, además, comenzó a volar hacia Guanacaste en noviembre de 2025.