Negocios

Costa Rica lidera rentabilidad de Uber en la región: vea lo que gana cada conductor por hora

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

El tablero laboral costarricense atraviesa una metamorfosis silenciosa pero profunda. Mientras los sectores tradicionales enfrentan retos de empleabilidad y estancamiento salarial, las plataformas digitales de movilidad han dejado de ser un simple “plan B” para convertirse en un ecosistema de alta eficiencia económica. En las calles del Gran Área Metropolitana se está gestando un fenómeno de rentabilidad que desafía las tendencias de sus pares latinoamericanos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
UberCosta RicaBID
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.