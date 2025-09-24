Costa Rica reabre su espacio aéreo: vuelos cancelados y miles de pasajeros con afectación, aquí el saldo del cierre

La Dirección General de Aviación Civil anunció a las 11 de la mañana de este miércoles 24 de setiembre, la reapertura del espacio aéreo costarricense.

Según indicó el subdirector de la insitución, Luis Diego Saborío, “a las 10:54 de la mañana de este miércoles se abrió el espacio aéreo de Costa Rica, después de solucionar el problema eléctrico que afectó los sistemas de radar”.

Saborío agregó que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ordenó una investigación para determinar las causas de la falla y evitar que una situación similar se repita.

Los vuelos desde y hacia Costa Rica fueron suspendidos durante más de seis horas la mañana de este miércoles: miles de pasajeros se vieron afectados. (Jose Cordero/José Cordero)

Vuelos y pasajeros afectados

El cierre del espacio aéreo nacional obligó a suspender durante más de seis horas los vuelos desde y hacia Costa Rica, la mañana de este miércoles.

La medida paralizó tanto al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en San José, como al Daniel Oduber Quirós, en Liberia, impidiendo la llegada y salida de aeronaves.

De acuerdo con AERIS, gestor de la operación del Juan Santamaría, las operaciones ya fueron restablecidas y se retomarán de manera gradual a lo largo del día.

El informe preliminar indica que la afectación alcanzó a 4.580 pasajeros y provocó la cancelación o retraso de más de 100 vuelos, distribuidos de la siguiente forma:

- 64 vuelos comerciales

- 8 vuelos de cargas

- 65 vuelos domésticos

Finalmente, AERIS recordó a los pasajeros la importancia de consultar directamente con sus aerolíneas el estado de sus futuros vuelos.