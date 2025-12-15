Costa Rica recorta la caída interanual de turismo tras un noviembre positivo

Por segundo mes consecutivo, las cifras de visitación de extranjeros a Costa Rica mostraron crecimiento. Los datos más recientes publicados por el Instituto Costarricense de Turismo muestran que noviembre fue el mejor mes del año, ya que el aumento fue a doble dígito.

El mes pasado arribaron a suelo nacional 225.679 turistas foráneos por la vía aérea, lo que representa un crecimiento del 12,2% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Es la primera vez en 2025 que se presenta un crecimiento a doble dígito.

Pese a esta considerable recuperación, en términos generales, entre enero y noviembre del año en curso han arribado 2.373.052 turistas, es decir, un 0,4% menos que en ese periodo del 2024. Mercados sensibles como Norteamérica siguen presentando caídas interanuales, pero no superan el 1% por país.

“Las cifras del mes de noviembre fueron muy positivas; durante el penúltimo mes del año se registraron aumentos significativos en algunos de nuestros principales mercados emisores de turistas, por ejemplo Canadá aumentó un 20,8%, Estados Unidos un 12,9% y México un 25,3%”, comentó William Rodríguez, ministro del ramo.

Rodríguez indicó que con estas cifras, la expectativa para el fin de año es que se alcance una cifra cercana a los 2,6 millones de viajeros, es decir, muy parecida a la de 2024. Eso sí, el jerarca hizo un llamado a la cautela, pues se deben tomar en cuenta varios factores que pueden incidir en la decisión de los viajeros.

Se espera que durante diciembre, el primer mes completo de la temporada alta turística, se aumente el flujo de pasajeros no solo con el aumento de frecuencias, sino con nuevas rutas. En su mayoría, estas conexiones temporales tendrán origen en Norteamérica y Europa, tanto desde el Juan Santamaría como del Daniel Oduber (Guanacaste Aeropuerto).

La temporada alta de turismo ya empezó y las autoridades turísticas esperan un incremento en las llegadas de extranjeros. Fotografía: Juan Fernando Lara para LN.

