Costa Rica recorta la caída interanual de turismo tras un noviembre positivo

Costa Rica se acerca a la meta de crecimiento anual proyectada por el ICT

Por Brandon Flores

Por segundo mes consecutivo, las cifras de visitación de extranjeros a Costa Rica mostraron crecimiento. Los datos más recientes publicados por el Instituto Costarricense de Turismo muestran que noviembre fue el mejor mes del año, ya que el aumento fue a doble dígito.








