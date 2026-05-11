Negocios

Costa Rica se convierte en el epicentro regional de la innovación con la Expoalimentaria 2026

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

A partir del 12 de mayo y hasta el 14 de mayo, Costa Rica se transformará en la sede de la Expoalimentaria 2026. Este encuentro, considerado uno de los más relevantes para la industria en Centroamérica, tendrá lugar en Parque Viva y reunirá a expertos internacionales en ciencia de alimentos, sostenibilidad y modernización industrial.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.