Costa Rica se convierte en el epicentro regional de la innovación con la Expoalimentaria 2026

A partir del 12 de mayo y hasta el 14 de mayo, Costa Rica se transformará en la sede de la Expoalimentaria 2026. Este encuentro, considerado uno de los más relevantes para la industria en Centroamérica, tendrá lugar en Parque Viva y reunirá a expertos internacionales en ciencia de alimentos, sostenibilidad y modernización industrial.

La feria destaca por la participación de figuras y organizaciones de peso internacional que aportarán una visión actualizada sobre las tendencias del sector:

Respaldo científico: Cuenta con el apoyo del Institute of Food Technologists (IFT), la organización científica y tecnológica de alimentos más grande a nivel mundial.

Liderazgo regional: Participará Francisco Jaraleño Lara, líder del Consejo Mexicano de la Carne (CoMeCarne).

Economía circular: La Circular Design Network, bajo el liderazgo de Antonio Barrera, contará con un espacio dedicado al diseño regenerativo.

A partir del 12 de mayo y hasta el 14 de mayo, Costa Rica se transformará en la sede de la Expoalimentaria 2026.

Innovación y sostenibilidad en toda la cadena

El evento se enfocará en las transformaciones que están redefiniendo la industria alimentaria, desde la formulación hasta el empaque. Los asistentes podrán acceder a un nutrido programa técnico que incluye:

Tendencias emergentes: Soluciones plant-based , alimentos funcionales y empaques sostenibles.

, alimentos funcionales y empaques sostenibles. Eficiencia industrial: Herramientas para mejorar la productividad, sistemas automatizados y tecnologías para optimizar costos.

Práctica inmediata: Talleres, capacitaciones y demostraciones en plantas piloto que permiten trasladar el conocimiento directamente a la operación.

Sostenibilidad: Prácticas ecoamigables diseñadas para reducir la huella ambiental del sector.

Expansión y logística de primer nivel

Para esta edición, la Expoalimentaria ha ampliado su alcance integrando segmentos como panadería, repostería, snacks, bebidas y tecnología agrícola. También se han incorporado categorías de maquinaria, logística e investigación, consolidando al país como un hub regional de agroindustria.

Detalles técnicos para los asistentes:

Característica Detalle Espacio de exhibición 7.200 metros cuadrados distribuidos en tres salones. Horario De 11:00 a.m. a 7:00 p.m.. Infraestructura Áreas climatizadas e internet dedicado para expositores. Contenido Programa robusto de conferencias gerenciales y técnicas.

Meylin Alfaro, directora de Expoalimentaria, subrayó en un comunicado de prensa que el objetivo es que el país sea el punto donde la innovación se vuelva accesible para todos los actores del sector. La presencia de líderes globales confirma que la región ve en Costa Rica un motor de cambio fundamental para la industria alimentaria actual.