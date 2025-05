Costa Rica tiene cuatro de las mejores playas del mundo según dos ‘rankings’ internacionales. Vea de cuáles se trata

Para nadie es un secreto que las playas costarricenses son motivo de orgullo tanto para nacionales como para extranjeros. Ya sea en el Pacífico o en el Caribe, estos espacios son ideales para quienes buscan realizar deportes o actividades en el mar o simplemente relajarse con familiares y amigos.

A pesar de ser un país pequeño, la belleza y el entorno de las playas costarricenses llaman la atención a nivel internacional y en los últimos días dos rankings internacionales seleccionaron a cuatro de ellas entre las mejores del mundo. Se trata del listado The World’s 50 Best Beaches y The World’s Top 100 Beaches, publicado por la Cerveza Corona en el marco de su 100° aniversario.

The World’s 50 Best Beaches reconoció a Playa Punta Uva, en Limón como la número 41 a nivel mundial y la segunda mejor de la región centroamericana, solo superada por Cayo Zapatilla en Panamá, la cual se ubicó en el lugar 24.

“En Playa Punta Uva, Costa Rica, la arena blanca se funde con la exuberante selva tropical, creando una impresionante combinación de belleza natural y tranquilidad. Justo a las afueras de Puerto Viejo, este idílico lugar es perfecto para nadar y surfear, con vibrantes arrecifes de coral repletos de vida marina cerca de la costa”, destacó la publicación sobre esta playa caribeña.

Punta Uva se encuentra cerca de otras concurridas playas de Limón como Puerto Viejo, Cocles o Manzanillo. Se caracteriza por su entorno natural selvático que es hogar de varias especies de monos y osos perezosos.

El paisaje que rodea la playa, fauna, accesos y condiciones de la playa, intensidad de la corriente marina y qué tan concurrida es, son algunos de los criterios que utiliza esta plataforma para elaborar su ranking de mejores locaciones.

Además, la plataforma contacta a miles de los profesionales de viajes más experimentados del mundo y les piden que voten por la que consideran la mejor playa del mundo.

Los votantes no reciben criterios específicos sobre qué hace que una playa sea la mejor, pero se les pide que describan por qué la consideran la mejor. Cada voto se acompaña de una descripción del lugar, lo que aporta profundidad al proceso de selección.

Cala Goloritze, ubicada en Cerdeña, Italia, fue reconocida como la mejor del mundo en este listado, seguida de Entalula en Filipinas y Bang Bao en Tailandia, que completaron el top tres. Canto de la Playa, en República Dominicana, fue la mejor de Latinoamérica y la sexta a nivel mundial.

El ranking de Cerveza Corona

La marca cervecera publicó un listado de las 100 mejores playas a nivel global y destacaron tres costarricenses: Conchal, Uvita y Cocles. Corona calificó las playas en tres categorías, un sol, que significa “Playa Hermosa”, dos soles o “Playa Impresionante” y tres soles que representan “Playa Inolvidable”. Para elaborar el ranking, Corona se alió con viajeros especialistas que conformaron el jurado.

Además de explicar las características de cada uno de estos destinos, la clasificación de la marca cervecera incluye recomendaciones para quienes deseen visitar las costas nacionales, especialmente sobre la mejor época para viajar y atracciones cercanas.

Playa Conchal, ubicada en Brasilito de Guanacaste, se caracteriza por el estilo de su arena formada por pequeñas conchas y por sus transparentes aguas. Además, esa es una zona ideal para disfrutar de los atardeceres y la conexión con la naturaleza para relajarse.

Según el ranking de Corona, Conchal recibió dos soles.

Por otra parte, Uvita se ubica en la península de Osa en Puntarenas y uno de sus atractivos es la famosa cola de ballena que se forma cuando la marea baja. Corona destacó las especies de aves y otros animales como ballenas que se pueden encontrar ahí, así como el color de las aguas y el estilo “pura vida” que se transmite en la zona.

Uvita fue seleccionada en la categoría de un sol.

Finalmente, la tercera representación de Costa Rica en este listado es Playa Cocles, en el Caribe, cerca de Punta Uva y Puerto Viejo. Esta, además, es la playa mejor calificada de las tres, con la calificación más alta que otorga Corona.

“La playa está enmarcada por una selva virgen, rodeada de arena dorada y con la música reggae que fluye desde los cafés locales. Las palmeras cocoteras se inclinan hacia el mar, los perezosos duermen la siesta en lo alto y el aroma a plátanos asados ​​flota en la brisa. Es el tipo de lugar al que vienes por el surf y te quedas por el ritmo que lo impregna todo”, destacó Corona.

La selección “Corona Beach 100” destacó playas de todo el mundo, incluyendo varios países latinoamericanos. Brasil lideró la región con diez menciones, seguido por México, con seis. Colombia, Perú y Costa Rica obtuvieron tres playas reconocidas cada uno.