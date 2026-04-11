Costarricense asume importante cargo regional en AstraZeneca

Una operación regional del sector salud registra un cambio en su estructura de liderazgo en una organización con presencia en varios países y con responsabilidades sobre procesos orientados al acceso de terapias y coordinación institucional.

En ese ajuste AstraZeneca nombró a Marcela Fernández como presidenta para Centroamérica y el Caribe, con responsabilidad sobre 28 territorios y un equipo de más de 300 empleados, según informó la empresa en su comunicado.

El movimiento ocurre dentro de una operación que articula decisiones regionales con ejecución local y que requiere coordinación entre actores institucionales, sector privado y organizaciones asociadas al acceso a servicios de salud.

Marcela Fernández. (GARRETTBG/Amplify)

Fernández cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de la salud y lideró la región andina durante los últimos dos años, donde impulsó iniciativas ligadas a procesos regulatorios y alianzas público-privadas orientadas al acceso a terapias.

La empresa indicó que su gestión se centrará en pacientes, sostenibilidad, alianzas multisectoriales y equidad en salud y talento, como parte de la estrategia definida para la región.

“Este nombramiento representa una oportunidad para continuar construyendo colaboraciones significativas con actores institucionales, organizaciones de la sociedad civil, el sector académico y todos quienes trabajan por mejorar la salud en nuestra región”, señaló Fernández en el comunicado.

Sede de AstraZeneca, una empresa biofarmacéutica multinacional sueco-británica con sede en Cambridge, Reino Unido. (Servimedia/Forbes)

La ejecutiva afirmó que su gestión buscará impulsar iniciativas colaborativas con impacto en pacientes y comunidades, además de fortalecer la coordinación entre sectores relacionados al sistema de salud.

La compañía agregó que la nueva presidencia regional tendrá como objetivo desarrollar estrategias que permitan mejorar el acceso a la innovación en los territorios bajo su responsabilidad.

El comunicado también señala que la operación regional impulsará el diagnóstico temprano de enfermedades crónicas y raras, así como la consolidación de alianzas que amplíen el alcance de la ciencia en los distintos territorios.