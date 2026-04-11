Negocios

Costarricense asume importante cargo regional en AstraZeneca

La ejecutiva liderará la operación de una farmacéutica en Centroamérica y el Caribe con responsabilidad sobre talento, acceso a terapias y coordinación regional

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Por Mathew Chaves

Una operación regional del sector salud registra un cambio en su estructura de liderazgo en una organización con presencia en varios países y con responsabilidades sobre procesos orientados al acceso de terapias y coordinación institucional.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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