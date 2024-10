Crisis vial en Cartago: ¿Cómo afecta a los negocios y qué medidas se tomarán para minimizar los efectos?

El 2 de diciembre de 2020, en un entorno marcado por la pandemia, el gobierno de Carlos Alvarado dio la orden de inicio para la construcción de los pasos a desnivel en los cruces de Taras y La Lima, en la provincia de Cartago. En ese momento, se presupuestaron $58 millones para el proyecto y se dio un plazo de 28 meses para concluir.

Casi cuatro años después (se cumplirán 48 meses en diciembre), el proyecto no está terminando y las complicaciones viales son el pan de cada día para miles de conductores que se trasladan a diario desde la Vieja Metrópoli hasta San José y otras provincias. Las horas perdidas en presas son interminables y eso afecta la calidad de vida de las personas, pero también la economía de la provincia.

El episodio más reciente de las complicaciones viales en Cartago se dio el pasado jueves, cuando debido a las lluvias, el puente sobre el río Taras se afectó y quedó únicamente con un carril habilitado para transitar. El ya de por sí enmarañado movimiento vehicular en la zona subió de nivel con esta situación.

El gobierno atendió esta situación y la medida paliativa, anunciada por Mauricio Batalla, jerarca de Obras Públicas y Transportes, fue la colocación de un puente modular (tipo bailey) para atender la problemática. La idea del MOPT es construir un nuevo puente que requiere de una inversión de, al menos, $1 millón.

Las obras en el intercambio entre Taras y La Lima lleva casi cuatro años de ejecución. (Rafael Pacheco Granados)

Afectación a los negocios

Los negocios que están en la zona más crítica, que va desde el cruce de Taras La Lima, hasta las inmediaciones del Cementerio General de Cartago son impactados por la situación vial. La dificultad de acceso a los comercios se acrecentó en los últimos años.

De acuerdo con Marilyn Meléndez, gerente de Mercadeo de Paseo Metrópoli, los embotellamientos que genera la construcción generan dificultades para acceder a los negocios y perciben un aumento de tiempo de traslado tanto clientes como colaboradores. “El caos vial está afectando significativamente a la provincia de Cartago en general en términos operativos y económicos” comentó Meléndez.

Otra de las empresas preocupadas por la situación es Vicesa, empresa ubicada en Taras y que necesita esa vía para sacar sus productos. Mientras se avanza con el puente modular, se habilitó un carril sobre un puente paralelo al del Río Taras, por el cual pueden pasar vehículos livianos y pesados.

“Hay una situación de imagen. Con los anuncios, la gente se asusta y no viene a visitar Cartago, eso ha venido afectando el comercio y particularmente los restaurantes que están camino al volcán Irazú y comercios en Taras”, dijo Mario Redondo, alcalde de Cartago.

Según el jerarca municipal, a partir de este lunes se ejecutarán operativos en la zona para garantizar la mayor fluidez posible en el tránsito para salir y entrar a Cartago.

Competitividad en Cartago

En medio de la situación vial de Cartago, no dejan de llegar anuncios sobre nuevas empresas que se instalan allí y otros datos que muestran el desarrollo de la provincia. El Rey, EPA y Purdy son algunas empresas que apostaron por nuevas sedes en la zona de La Lima, mientras que PriceSmart construye un nuevo supermercado en la localidad de Agua Caliente.

Por otro lado, según el INEC Cartago es la provincia con el mayor crecimiento en cantidad de obras de construcción: 29,2% en el primer semestre del 2024. Cartago es también la provincia donde más empresas esperan contratar personal en los próximos meses, según la firma Manpower.

Un 49% de los empleadores en la provincia reportan las intenciones más fuertes de contratación, seguido de Alajuela con un 42%.

Los trabajos en el tramo Taras-La Lima generan grandes presas para salir y entrar a Cartago, sobre todo en horas pico. (Rafael Pacheco Granados)

La respuesta del gobierno

Durante la tarde del viernes 18 de octubre, el gobierno instauró una serie de medidas para mitigar la afectación vial en la provincia, con efecto inmediato: lo primero es que se instó a las instituciones tanto públicas como privadas para que autoricen que sus trabajadores que viajan desde y hacia Cartago, apliquen teletrabajo.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes anunció que durante los próximos días no se cobrará el viaje de Tres Ríos ni estará abierta la estación de pesaje a la altura del plantel de Recope, con el objetivo de agilizar el tránsito. Según el jerarca del ramo, Mauricio Batalla, la medida estará en vigencia hasta que se coloque el puente modular.

Aunado a esto, habrá carril reversible tanto para entrar como para salir de la Vieja Metrópoli. Esta medida se aplicará en sentido Taras-San José desde las 5 a. m. hasta las 4 p.m., mientras que de 4 p. m. a 5 a. m. será efectiva a la inversa.

Para las personas que no pueden evitar trasladarse a la capital desde Cartago, el Incofer habilitó seis servicios adicionales de tren durante lo que resta de octubre: desde la estación cartaginesa los viajes extra saldrán a las 9:35 a.m., 7:45 p.m. y 8:50 p.m. Mientras tanto, desde San José los trenes agregados saldrán a las 8.40 a.m., 8.00 p.m. y 8.50 p.m.

A pesar de estos anuncios, los usuarios cartagineses se manifestaron en las redes sociales de Incofer, en contra de los horarios, pues consideran que no resuelve la problemática de movilización. La mayoría de comentarios pedían que los viajes adicionales sean en horas pico o que agreguen más vagones en cada servicio.