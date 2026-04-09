Negocios

Crispy Churros abrirá dos puntos de venta en el aeropuerto Juan Santamaría; vea los detalles

Actualmente el negocio costarricense cuenta con más de 20 establecimientos principalmente en centros comerciales

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Por Brandon Flores

Una empresa costarricense confirmó que entre julio y agosto de este año abrirá dos puntos de venta en la principal terminal aérea de Costa Rica, el aeropuerto Juan Santamaría, como parte de la oferta comercial.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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