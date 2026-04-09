Crispy Churros abrirá dos puntos de venta en el aeropuerto Juan Santamaría; vea los detalles

Una empresa costarricense confirmó que entre julio y agosto de este año abrirá dos puntos de venta en la principal terminal aérea de Costa Rica, el aeropuerto Juan Santamaría, como parte de la oferta comercial.

Se trata de la pyme nacional Crispy Churros, pues según confirmó su gerente general Xavier Viteri, en la red social LinkedIn, fueron seleccionados para ocupar estos puntos de venta que se inaugurarán en los próximos meses. “Fue un proceso altamente competitivo, frente a operadores de primer nivel. Ganamos con una propuesta clara: una marca sólida, una ejecución disciplinada y una visión definida de hacia dónde vamos”, escribió el directivo en la red profesional.

Según el sitio web de Crispy Churros, la marca fue creada por Maricruz Pozuelo en 2009, luego de participar en una feria y ver que el producto era apetecido por los clientes, pero escaseaba.

Actualmente, hay 26 puntos de venta de churros a lo largo del territorio nacional, incluyendo dos en la zona de Guanacaste y uno en Jacó.

“Como empresa 100% costarricense, este logro tiene un significado especial. Es una señal de que en Costa Rica también se pueden desarrollar marcas locales fuertes, con estándares de ejecución competitivos frente a operadores internacionales. Si se hacen las cosas bien, con disciplina y visión de largo plazo, se abren oportunidades como esta”, comentó Pozuelo.

La fundadora destacó además que más allá del crecimiento de la marca, les interesa seguir generando empleo y oportunidades en Costa Rica. “Cada punto de venta es una fuente de trabajo y una oportunidad de desarrollo para muchas familias”, destacó.