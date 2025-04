¿Cuál es el precio de las entradas para el Mundial de Clubes 2025? Se jugará en Estados Unidos

Aunque las entradas para el Mundial de Clubes 2025 salieron a la venta desde enero pasado, el interés de los ticos por adquirirlas creció en las últimas semanas, cuando se hizo latente la posibilidad de que Liga Deportiva Alajuelense participe en este certamen.

El Mundial de Clubes de la FIFA se jugará del 14 de junio al 13 de julio próximos en Estados Unidos. Esta edición estrenará el nuevo formato de 32 clubes y ofrecerá 63 partidos que se disputarán en 11 ciudades, la mayoría en el este del territorio.

Entre las sedes figuran estadios con capacidades de entre 20.000 y 90.000 personas, como el Mercedes-Benz (Atlanta), el Bank of America (Charlotte), el Rose Bowl (Pasadena), el Hard Rock (Miami), Estadio Inter&Co (Orlando), el Audi Field (Washington D. C.) y el MetLife de Nueva York (Nueva Jersey). En este último se disputará la gran final del torneo.

El Mundial de Clubes reunirá a equipos de todo el planeta, conjuntos históricos del fútbol europeo y sudamericano como Real Madrid, Bayern Múnich, Liverpool, Juventus, Boca Juniors, Flamengo y River Plate, a los que podría enfrentarse Alajuelense, si la FIFA lo elige como sustituto del León de México (eliminado por incumplir el reglamento del torneo).

Será una oportunidad única de ver con pocos días de diferencia a la mayoría de los máximos exponentes del fútbol mundial. Si le interesa comprar entradas para ir a ver algunos partidos en la primera fase de este torneo, en EF le contamos dónde encontrarlas y sus precios aproximados.

Calendario del Mundial de Clubes 2025. Foto: FIFA

¿Dónde comprar las entradas?

Las entradas para el Mundial de Clubes 2025 están disponibles desde diciembre anterior en el sitio www.ticketmaster.com.

En esta página puede encontrar tiquetes para los 63 juegos, incluidos los partidos de eliminación directa (octavos de final, cuartos de final, semifinales y final), aunque todavía falta definir los equipo que se enfrentarán en esos duelos.

El sorteo para conformar los ocho grupos del certamen deparó enfrentamientos de gran atractivo para los aficionados al fútbol, como los juegos Paris Saint-Germain vs. Atlético de Madrid (15 de junio, en Pasadena), Bayern Múnich vs. Boca Juniors (20 de junio, en Miami) o Inter de Milán vs. River Plate (25 de junio, en Seattle).

¿Cuáles son sus precios?

Los precios varían considerablemente dependiendo del tipo de partido.

Por ejemplo, para el partido inaugural del torneo, entre Al Ahly FC y el Inter Miami CF (equipo del astro argentino Lionel Messi) hay entradas con precios de entre los $356 hasta los $590, y para un juego de primer nivel, como PSG vs. Atlético de Madrid, las entradas disponibles van de los $94 a los $211.

Ahora, para un partido de bajo nivel de interés internacional, como Urawa Red Diamonds vs. Monterrey (25 de junio, en Pasadena), las entradas disponibles van de $55 a $89.

Durante la primera fase, los precios más altos se cobrarán para los juegos de equipos con el renombre del Real Madrid. El actual campeón de Europa se enfrentará al Al Hilal de Arabia Saudita, el 18 de junio, en Miami, y las entradas disponibles van desde los $128 hasta los $1.345. Estos montos incluso son más altos de los que se cobran para ver al equipo blanco en Madrid.

El Real Madrid será uno de los equipos que jugará en el próximo mundial de clubes. (Photo by JOSE JORDAN / AFP) (JOSE JORDAN/AFP)

Y si usted es fan de algún equipo en específico, por ejemplo el Boca Juniors, y desea ver los tres juegos del club argentino en el Mundial, puede conseguir entradas por un mínimo de $94 (16 de junio, ante Benfica en Miami), de $133 (20 de junio, ante Bayern en Miami) y de $33 (24 de junio ante Auckland City en Nashville).

Si es seguidor del Real Madrid, aún tiene entradas disponibles por un mínimo de $128 (18 de junio, ante Al Hilal en Miami), de $139 (22 de junio, ante Pachuca en Charlotte), y de $105 (26 de junio, ante Salzburgo en Filadelfia).

Según el sitio web de la FIFA, “el proceso de venta de entradas es instantáneo y se recomienda apresurarse, ya que las entradas se venderán muy rápido. Las solicitudes se atenderán por orden de llegada”.

Algunos juegos atractivos de la fase de grupos