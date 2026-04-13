¿Cuál marca construirá un nuevo local en San Pedro, cerca de Yamuni? Conozca el proyecto que tiene una inversión de $5 millones

Si usted transita por la zona de Montes de Oca hacia Curridabat, por las cercanías de Plaza del Sol, probablemente habrá notado que en estos momentos hay un terreno que se prepara para una construcción. Se trata de un proyecto que tiene presupuestada una inversión de alrededor de $5 millones.

Se trata de una nueva tienda de TIPS, un establecimiento liderado por la chef Doris Goldgewicht. La ubicación del nuevo local será frente a la sede de Yamuni. Según el expediente de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el establecimiento tendrá un área total de 4.600 metros cuadrados, en un edificio de tres niveles.

Dichos documentos de Setena detallan que el terreno tuvo un costo cercano a los $1,5 millones, las áreas comunes casi $500.000 y la construcción poco más de $3,3 millones. Esta será la cuarta tienda que tendrá TIPS en el país, pues con este movimiento, la empresa desalojará el local que tiene en operación actualmente cerca del supermercado Masxmenos en San Pedro.

“Va a ser un TIPS bien completo, la idea es que cubra toda la zona del este y es un gran cambio para nuestros clientes, pues pasaremos de tener cuatro espacios de parqueos a más de 60. Todavía no tenemos fecha de apertura porque hemos estado cumpliendo con los trámites y permisos respectivos, así como la instalación de servicios básicos como agua y luz para el local”, comentó la chef a El Financiero, quien además destacó que actualmente el negocio está mayormente en manos de su hijo y nieto.

Tienda Internacional de Productos Sensacionales S.A. (TIPS) es un establecimiento que se dedica a la venta de artículos para cocinar, hornear y en general para equipar cocinas, ya sea para cocineros profesionales o para quienes quieren aprender artes culinarias. Además de San Pedro, TIPS tiene actualmente sedes en Pavas, San José Centro y Liberia.