Negocios

¿Cuál marca construirá un nuevo local en San Pedro, cerca de Yamuni? Conozca el proyecto que tiene una inversión de $5 millones

Será el cuarto local de la marca en el país y el tercero en la capital

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Por Brandon Flores

Si usted transita por la zona de Montes de Oca hacia Curridabat, por las cercanías de Plaza del Sol, probablemente habrá notado que en estos momentos hay un terreno que se prepara para una construcción. Se trata de un proyecto que tiene presupuestada una inversión de alrededor de $5 millones.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

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