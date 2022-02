¿Cuáles farmacias son parte del grupo que podrá importar importar vacunas contra la COVID-19?

Importación Grupo Farmanova podrá importar vacunas AstraZeneca (Cortesía Casa Presidencial)

El Ministerio de Salud de Costa Rica anunció el lunes 31 de enero la primera aprobación que brinda a una empresa privada para importar vacunas contra la COVID-19. Fue el Grupo Farmanova Intermed (GFI) quién recibió la autorización oficial para ser distribuidor en el sector privado.

Las farmacias Sucre con 44 sedes y Santa Lucía con 23, pertenecen a GFI. Sucre responde a “un segmento de cliente que busca excelentes precios, conveniencia y más en un solo lugar, pero que además desea encontrar una propuesta de valor más robusta en surtido, en experiencia, en servicio, confianza y ética profesional”, comunicó a EF Alejandra Arias, encargada de mercadeo, hace un mes en una estrevista para este medio.

Sin embargo, el grupo no ha oficializado si esas farmacias tendrán la exclusividad. EF envió consultas directamente a Arias, pero todavía no se tiene respuesta. No obstante, hoy enviaron a los medios de comunicación declaraciones de un representante de su Junta Directiva.

“Farmanova entiende la necesidad de una sinergia entre el sector público y privado para combatir la pandemia contra el COVID-19 y poder así avanzar en las metas de salud pública nacional. El trabajo conjunto de todos los operadores del sistema de salud pública acelerará el triunfo en esta cruzada nacional contra este flagelo mundial”, comentó Rodrigo Salas, presidente de Junta Directiva.

Este grupo podrá distribuir la vacuna AstraZeneca, autorización otorgada mediante la Resolución Ministerial MS-DM-RM-0933-2021.