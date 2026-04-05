¿Cuáles son los feriados que le quedan al 2026? Repáselo aquí

Al 2026 todavía le quedan varias oportunidades para que las y los costarricenses se desconecten del trabajo y aprovechen sus días libres y feriados.

Este año ningún feriado se traslada al lunes siguiente, por lo que todos se celebrarán en la fecha exacta en que caen.

Tras la Semana Santa, el calendario vuelve a ofrecer descansos que vale la pena ir agendando desde ya: tome nota de ellos.

En lo que resta del 2026, todos los feriados se celebrarán en su fecha exacta y sin traslado de día: tome nota de cuando caerán en este artículo. ( - /Shutterstock)

Dos más en el próximo mes

El calendario se reactiva pronto con el Día de Juan Santamaría, que este año se celebrará el sábado 11 de abril como feriado de pago obligatorio. Esto significa que el descanso aplica para todo tipo de trabajador, sin importar si labora por jornal, medio tiempo o jornada completa.

El siguiente feriado será el Día del Trabajador, el viernes 1.º de mayo, también de pago obligatorio. Esta es la única fecha próxima que ofrece un fin de semana largo “natural”, ideal para viajar, ponerse al día con la familia o atender pendientes personales.

La del 1 de mayo es la única fecha próxima que ofrece un fin de semana largo “natural”. (Canva /Canva)

En pleno receso de mitad de año llega la Anexión del Partido de Nicoya, el sábado 25 de julio, otro feriado de pago obligatorio que se celebra fuerte en todo el país pero especialmente en Guanacaste, donde se concentran los festejos y gran parte del turismo nacional.

El calendario continúa en agosto con el Día de la Virgen de los Ángeles, el domingo 2, feriado de pago no obligatorio. Luego, el sábado 15, llega el Día de la Madre, feriado de pago obligatorio y una de las fechas más esperadas del año.

Hacia el final del mes, el lunes 31 de agosto, se conmemora el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, feriado de pago no obligatorio, pero de gran relevancia para la identidad cultural del país.

En setiembre, la atención se centra en el Día de la Independencia, que este 2026 caerá martes 15, feriado de pago obligatorio. La víspera se celebrará con faroles en todo el país y el día siguiente con los tradicionales desfiles estudiantiles y actos cívicos en escuelas y comunidades.

La última etapa del año trae los feriados de diciembre: el martes 1.º, dedicado a la Abolición del Ejército, reconocido como feriado de pago obligatorio, y el viernes 25,Navidad, también de pago obligatorio.

Esta última fecha se suma al periodo en que muchos trabajadores inician sus vacaciones decembrinas y le abre el espacio al 2027, que empezará con día libre el 1.º de enero, también viernes.

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Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero asistido por un sistema de inteligencia artificial.