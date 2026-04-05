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¿Cuáles son los feriados que le quedan al 2026? Repáselo aquí

En lo que resta del 2026, todos los feriados se celebrarán en su fecha exacta y sin traslado de día: tome nota de cuando caerán, aquí

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Por Redacción EF

Al 2026 todavía le quedan varias oportunidades para que las y los costarricenses se desconecten del trabajo y aprovechen sus días libres y feriados.








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