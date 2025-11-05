¿Cuáles son los premios o rifas en las que se participa por pagar el marchamo? Hicimos una lista para que valore dónde le resulta más atractivo

Desde el 3 de noviembre está al cobro el denominado marchamo para el periodo 2026. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Seguros (INS) para el año que viene salieron al cobro 1.943.587 derechos de circulación, lo que representa una recaudación cercana a los ¢335.000 millones.

Como es costumbre, los propietarios de automotores tendrán plazo hasta el próximo 31 de diciembre para cancelar este rubro sin multas. A partir del 1.° de enero de 2026, se exponen a sanciones económicas y hasta el levantamiento del vehículo por parte de las autoridades de tránsito.

El derecho de circulación puede ser cancelado directamente en el INS. Sin embargo, una vez habilitado su cobro, diversas entidades compiten para atraer clientes a que paguen este rubro, ofreciendo sorteos de premios como dinero en efectivo, vehículos o viajes.

Si usted es de los que le gusta pagar el marchamo temprano, para evitarse complicaciones antes de Navidad y las celebraciones de fin de año, aquí le presentamos un recuento de lo que están ofreciendo 11 entidades.

En caso de querer conocer más detalles sobre los reglamentos y vigencia de cada concurso, lo ideal es que los interesados visiten los sitios web de cada entidad.

La estrategia más inteligente para los propietarios de vehículos es aprovechar los beneficios de financiamiento y los canales digitales habilitados para pagar con antelación y asegurar la participación en los sorteos sin exponerse a costosas penalizaciones.