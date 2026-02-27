Negocios

¿Cuánto cuesta anunciarse en Times Square y por qué las marcas de Costa Rica apuestan por Nueva York?

Descubra cuánto cuesta anunciarse en las pantallas de Times Square, desde campañas millonarias hasta opciones de $40. Analizamos cómo marcas ticas utilizan Nueva York para potenciar su impacto digital en Costa Rica.

Por Randall Corella Vargas

Pocas postales en el mundo son tan reconocibles como el cruce de Broadway y la Séptima Avenida en Nueva York. Times Square no solo es el corazón palpitante de Manhattan; es el Santo Grial de la publicidad exterior.








