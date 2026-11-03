Negocios

¿Cuánto cuesta ir a Panamá en bus y qué incluye versus ir en avión?

Comparamos dos alternativas para viajar al país vecino en la próxima temporada alta y los factores clave que debe sopesar el viajero antes de comprar

Por Brandon Flores

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Viajar a Panamá desde Costa Rica, ya sea por vacaciones o trabajo, plantea una decisión que va mucho más allá de elegir entre carretera o aire. El presupuesto disponible, la cantidad de días libres y el volumen de equipaje pueden inclinar la balanza hacia un lado u otro.








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Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.