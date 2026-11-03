¿Cuánto cuesta ir a Panamá en bus y qué incluye versus ir en avión?

Viajar a Panamá desde Costa Rica, ya sea por vacaciones o trabajo, plantea una decisión que va mucho más allá de elegir entre carretera o aire. El presupuesto disponible, la cantidad de días libres y el volumen de equipaje pueden inclinar la balanza hacia un lado u otro.

Para quien planea una escapada, entender qué cubre realmente cada boleto es el primer paso para no llevarse sorpresas en el bolsillo. El Financiero cotizó ambas alternativas para volar o viajar por tierra del 28 de noviembre al 2 de diciembre, que precisamente incluye el feriado por la Abolición del Ejército.

En el caso del trayecto aéreo, la consulta se realizó con Copa Airlines, aerolínea que conecta ambos países con nueve operaciones diarias desde el Juan Santamaría. Para la vía terrestre, la referencia utilizada fue la empresa Tica Bus.

Tica Bus tiene salidas diarias a Panamá, desde San José. (Imacorp/Imacorp)

Los números sobre la mesa

Ir y volver a Panamá en autobús tiene un costo fijo de $130 en viaje redondo (alrededor de ₡60.000) con Tica Bus, aunque la empresa también permite adquirir los boletos por sentido. Por su parte, la cotización con Copa para salir el 28 de noviembre y regresar el 2 de diciembre arranca en los ₡121.000 por el itinerario completo.

Sin embargo, la brecha económica no es el único matiz: el equipaje permitido, las horas de traslado y el punto de desembarque marcan diferencias sustanciales.

Según explicó Josef Valdez, gerente comercial de Tica Bus para Centroamérica, el pasaje terrestre cubre estrictamente el traslado punto a punto entre terminales. La gran ventaja del autobús es que cada pasajero tiene derecho a transportar dos maletas de hasta 15 kilos cada una sin costo adicional.

En la opción aérea, las tarifas varían según el tamaño del equipaje. El vuelo de ida parte de los ₡59.000 si solo se viaja con un artículo personal y una maleta de mano de 10 kilos, pero sube a ₡80.000 si se necesita facturar equipaje en bodega (de hasta 23 kg). Para el regreso, los precios se ubican en ₡62.000 y ₡83.200, respectivamente. De esta forma, el tiquete aéreo completo fluctúa entre los ₡121.000 y los ₡163.200 según lo que cargue en la maleta.

Vale recalcar que estas cifras corresponden a la ventana de fechas consultada y están sujetas a la variación dinámica de la industria aérea.

Exceder el peso en carretera también tiene su costo: en el bus, una tercera maleta de hasta 15 kilos implica un cobro extra de $50, un detalle que puede alterar el presupuesto final si se viaja con mucho equipaje.

El factor tiempo: horas en carretera frente a un vuelo de 50 minutos

El gran contrapeso del viaje terrestre radica en el reloj. Tica Bus calcula un tiempo estimado de 16 horas y 30 minutos por sentido entre San José y Ciudad de Panamá. Al sumar la ida y el regreso, el viajero invierte aproximadamente 33 horas en carretera, lo que en un viaje corto de cuatro días significa sacrificar prácticamente dos días enteros en el traslado.

Las salidas en autobús desde San José se realizan todos los días a las 11:50 p.m., mientras que desde la capital panameña los buses parten a las 7:00 a.m.

En contraste, la ruta aérea reduce drásticamente los tiempos de tránsito. El vuelo cotizado sale de San José a las 5:55 p.m. y aterriza en suelo panameño a las 8:20 p.m. (hora local). Al regreso, el avión despega de Tocumen a la 1:28 p.m. y llega a Costa Rica a la 1:52 p.m; típicamente el tiempo de vuelo de esta ruta es de 50 minutos por sentido.

Por supuesto, al tiempo de vuelo hay que añadir la logística previa: presentarse al aeropuerto tres horas antes para cumplir los trámites migratorios respectivos, desplazarse hasta la terminal aérea y realizar los controles de ingreso al país vecino. En el autobús, la empresa solicita abordar con una hora de anticipación para el chequeo de equipaje.

Copa ofrece 9 vuelos diarios a Panamá desde el Juan Santamaría. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

¿Cuál transporte conviene más?

El autobús se consolida como la opción ideal para quien busca estirar el presupuesto y necesita llevar más equipaje: el tiquete de $130 incluye 30 kilos divididos en dos piezas. Su desventaja evidente es el desgaste físico y el tiempo consumido en el trayecto y el paso por la frontera.

El avión, por su parte, se impone por la inmediatez. En una visita corta de cuatro días, volar permite aprovechar al máximo la estancia en el destino, aunque exige una inversión significativamente mayor en el boleto y el pago de traslados adicionales desde y hacia los aeropuertos.

Un análisis difundido por Tica Bus sugiere evaluar la foto completa de los gastos antes de tomar una decisión, argumentando que el ahorro en el boleto terrestre puede destinarse a mejorar la categoría del hospedaje o realizar más actividades en Panamá.

“El viaje por tierra tiene una ventaja que no siempre se ve en el precio del boleto: el costo final. Cuando el viajero suma todo, descubre que con el mismo presupuesto puede llegar a más destinos. Además, el recorrido deja de ser un simple traslado y se convierte en parte de las vacaciones”, afirmó Valdez.

Según el representante de Tica Bus, en los últimos años, la demanda del servicio ha experimentado cambios significativos. Antes de la pandemia, muchos pasajeros preferían viajar de forma directa y mostraban cierta resistencia a realizar transbordos. Sin embargo, tras la pandemia y los cierres de fronteras, tanto los clientes costarricenses como panameños se adaptaron a esta modalidad de viaje, identificando que les permite reducir costos y contar con más opciones de transporte.

“Adicionalmente, ha incrementado la competencia en el mercado, ya que el transporte aéreo tiene constantes promociones. A pesar de ello, el impacto del alto costo de vida, ha llevado a los pasajeros a buscar alternativas más económicas para sus desplazamientos y el transporte terrestre es una excelente opción”, agregó.

Logística fronteriza y recomendación de compra

En San José, la terminal de Tica Bus se ubica en Paseo Colón (200 metros norte y 100 oeste de Torre Mercedes). En Panamá, la llegada es en la Gran Terminal de Transporte de Albrook, en Ancón.

Durante el paso por la frontera en Paso Canoas, todos los pasajeros deben descender del autobús para realizar sus trámites migratorios de forma personal, acompañados por el personal de la empresa que los guía hacia las ventanillas.

Los requisitos de entrada dependen de la nacionalidad del viajero, por lo que es imprescindible verificar la vigencia del pasaporte, la necesidad de visa, el tiquete de salida del país y los comprobantes de hospedaje o solvencia económica antes de abordar.

Finalmente, la compañía recomienda comprar los pasajes con suficiente antelación para asegurar espacio y asiento, especialmente de cara a los picos de alta demanda de diciembre, enero, Semana Santa y los feriados nacionales, períodos donde la ruta registra su mayor ocupación.

En el caso de los viajes de avión, la recomendación siempre es comprarlo con la mayor antelación posible, para evitar que los precios se disparen.