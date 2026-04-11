¿Cuánto cuesta llenar el álbum Panini 2026 en Costa Rica? La estrategia que podría ahorrarle más de ¢500.000

Con el pitazo inicial del Mundial 2026 cada vez más cerca, la fiebre por el álbum de Panini vuelve a las calles, escuelas, colegios y oficinas de Costa Rica. Sin embargo, llenar el álbum del Mundial 2026 podría convertirse en uno de los “lujos futboleros” más caros de este año para los hogares costarricenses.

Panini confirmó que el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el más grande (y caro) de la historia: tendrá 112 páginas y 980 stickers, impulsado por la expansión del torneo a 48 selecciones.

Además, cada sobre dejará de traer las clásicas 5 figuritas; ahora incluirá 7, precisamente para hacer “manejable” una colección tan extensa, según han señalado especialistas y reseñas internacionales.

En el mercado costarricense, distintos comercios han colocado en preventa sobres individuales con 7 estampas a un precio de ¢650, así como cubos de 104 sobres por unos ¢67.600. Es decir, llenar el álbum ya no es un pasatiempo de monedas sueltas, sino una decisión de consumo relevante para cualquier familia.

Si usted es de los que prefiere la “soledad del coleccionista” y se niega a intercambiar postales repetidas, prepárese para un golpe fuerte a su bolsillo. Con 980 espacios y sobres de 7 estampas a ¢650, un aficionado que intente completarlo sin intercambiar figuritas debería prepararse para gastar, en promedio, alrededor de ¢650.000 colones solo en sobres. Básicamente, el costo de un viaje corto, una computadora nueva o un televisor de 65 pulgadas.

El álbum Panini de Qatar 2022 contenía 680 postales, de 32 selecciones. (Jose Cordero)

La matemática detrás de las figuritas

El problema de “cuánto hay que gastar” no es nuevo y se conoce en probabilidad como el “problema del coleccionista de cupones”. Diversos análisis hechos para álbumes recientes (como Brasil 2014 o Qatar 2022, con alrededor de 680 figuritas y sobres de 5 láminas) muestran que, sin intercambios, un coleccionista termina comprando unas 5.000 postales para completar su álbum.

Un estudio reproducido por estadísticos y divulgadores indica que eso se traduce en unos 960-1.000 sobres para colecciones de ese tamaño, muy por encima del mínimo teórico que se obtendría si nunca salieran repetidas.

Al extrapolar esos resultados al nuevo álbum de 980 figuritas, pero con 7 láminas por sobre, las proyecciones apuntan a un orden de magnitud similar en cantidad de sobres: alrededor de 985 a 1.000 sobres como valor esperado, siempre que se compre al azar y sin cambiar con nadie.

“Lo que encarece el proceso no es solo el número de espacios, sino las repetidas al final, cuando ya casi todo el álbum está lleno y cada sobre nuevo trae muy pocas figuritas que necesitas”, explica el estadístico argentino Federico Tiberti en un análisis sobre álbumes Panini y probabilidad. En esa etapa final, cada lámina que falta se vuelve matemáticamente “difícil” de conseguir y obliga a seguir comprando muchos sobres adicionales.

Para dimensionar el impacto, esa cifra equivale a casi 10 cubos de 104 sobres, que se ofrecen en Costa Rica en ¢67.600. En otras palabras, aun comprando por caja, la cuenta final sigue siendo alta si no se recurre al intercambio.

Según varios análisis, el intercambio de postales para el álbum del Mundial puede reducir en más de un 60% la cantidad de sobres que una persona necesita para completarlo. (Lilly Arce)

La magia del intercambio para bajar la factura

La economía colaborativa no solo funciona para apps de transporte; es la salvación del coleccionista. Cuando dos o más personas deciden intercambiar sus “repetidas” de forma eficiente, la curva de gasto cae drásticamente.

Organizarse en grupo y cambiar repetidas reduce dramáticamente la cantidad de sobres que cada persona necesita. Para álbumes anteriores, el matemático británico Paul Harper calculó que, si varias personas juntan sus sobres y se intercambian sistemáticamente, el número total de estos cae hasta en 30% para parejas, 57% en grupos de cinco y cerca de 68% en grupos de diez.

Con el precio actual de ¢650 por sobre, eso podría significar que, en un grupo numeroso, cada participante termine completando su álbum por una fracción de los ¢650.000 que pagaría si colecciona completamente solo. Organizar “trueques” en barrios, escuelas u oficinas deja de ser solo una tradición mundialista y se convierte, además, en una estrategia concreta de ahorro.

¿Por qué baja tanto el precio? La razón es puramente matemática: la probabilidad de que una postal sea “repetida” para usted, pero “necesaria” para un amigo, aumenta exponencialmente con el tamaño del grupo. En un grupo de 10 personas, casi ninguna postal se desperdicia hasta que el álbum está prácticamente lleno.

El “efecto grupo”: La magia del intercambio

Cuánto dinero puede ahorrar dependiendo de qué tan grande sea su círculo de intercambio, aplicando las reducciones de Harper:

Tamaño del grupo Sobres totales por grupo (promedio) Inversión total del grupo Inversión total por persona Ahorro respecto a “solitario” 1 persona 1.000 ₡650.000 ₡650.000 ₡0 2 personas ~700 ₡455.000 ₡227.500 ₡422.500 5 personas ~430 ₡279.500 ₡55.900 ₡594.100 10 personas ~320 ₡208.000 ₡20.800 ₡629.200

El álbum del Mundial puede convertirse en una oportunidad para brindar educación financiera a sus hijos. (Lilly Arce)

5 consejos de “economía Panini” para su bolsillo: