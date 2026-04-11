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¿Cuánto cuesta llenar el álbum Panini 2026 en Costa Rica? La estrategia que podría ahorrarle más de ¢500.000

Analizamos el impacto de las 980 postales del álbum Panini en el bolsillo familiar, el costo de los sobres y cómo el ahorro colectivo puede reducir su gasto hasta en un 60%.

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Por Randall Corella Vargas

Con el pitazo inicial del Mundial 2026 cada vez más cerca, la fiebre por el álbum de Panini vuelve a las calles, escuelas, colegios y oficinas de Costa Rica. Sin embargo, llenar el álbum del Mundial 2026 podría convertirse en uno de los “lujos futboleros” más caros de este año para los hogares costarricenses.








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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