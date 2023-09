¿Cuánto cuesta una noche en los 10 mejores hoteles del mundo? Precios inician desde los $734

Diez hoteles, ubicados mayormente en Asia, destacan como los mejores del mundo en 2023 de acuerdo con la firma The World’s 50 Best. El lujo no puede faltar en las instalaciones donde la noche para dos adultos inicia en $734 (al tipo de cambio del sábado 23 de setiembre).

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌