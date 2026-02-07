¿Cuánto cuesta ver la Fórmula 1 en 2026? Guía completa de paquetes y destinos para fans desde Costa Rica

Es domingo 7 de diciembre, alrededor de las 7:00 a. m. Mientras muchos aprovechan para dormir más de lo habitual o hacer ejercicio, hay un buen número de personas que se reúnen en un salón del hotel Residence Inn en Escazú. Desde antes de esa hora, varios llegaron con camisetas y gorras de sus equipos favoritos.

Están ahí reunidos alrededor de una pantalla gigante y un vasto desayuno, disfrutando de la última carrera del Mundial de Fórmula 1 del 2025. Ese día se definía el campeón mundial y había dos escenarios: la quinta corona seguida para Max Verstappen o la primera de los hombres de McLaren, ya que Lando Norris y Oscar Piastri llegaban con opciones de obtener el codiciado trofeo.

No es casualidad ni un hecho aislado que los seguidores del deporte madruguen para no perderse el desenlace de la temporada —que finalizó con la coronación de Norris por poco margen de puntos—. Para nadie es un secreto que la fiebre de la Fórmula 1 en Costa Rica es palpable y los comercios como hoteles, restaurantes, tiendas de productos oficiales y agencias de viajes lo saben.

El dinamismo comercial que rodea a la Fórmula 1 en Costa Rica ha dejado de ser un nicho para convertirse en un motor de consumo masivo y especializado. Las agencias de viajes locales han popularizado la venta de paquetes para los Grandes Premios en mercados cercanos al país como México, Miami y Brasil. No obstante, la tendencia se ha sofisticado hacia destinos europeos como Monza o Madrid —que debutará este año en el calendario de F1—, donde el gasto por viajero aumenta significativamente, incluyendo no solo entradas en tribunas preferenciales y hospitalidad tipo Paddock Club, sino también experiencias de lujo que combinan el automovilismo con el turismo de alta gama.

Paralelamente, el mercado de la mercadería oficial ha encontrado en el país un terreno fértil que trasciende las fechas de carrera. Tiendas de artículos deportivos y plataformas de comercio electrónico han visto cómo la demanda de gorras, chaquetas y accesorios de escuderías como Red Bull, Ferrari y McLaren se mantiene constante durante todo el año, impulsada por un público joven que se ha conectado con el deporte a través de plataformas digitales.

Gran parte de esta efervescencia tiene su origen en el “efecto Netflix”, donde la serie Drive to Survive ha funcionado como catalizador definitivo para atraer fanáticos. Al explorar las rivalidades, los dramas personales y la tensión constante detrás de los garajes, la plataforma ha logrado que la Fórmula 1 deje de percibirse como un desfile de autos para convertirse en una narrativa de personajes fascinantes.

Este nuevo enfoque ha diversificado el perfil del aficionado en Costa Rica, rompiendo barreras generacionales y de género; de hecho, las agencias de viajes locales destacan que son las mujeres quienes hoy lideran el interés por el deporte, convirtiéndose en las principales promotoras de la planificación de viajes grupales hacia los circuitos.

En 2026 habrá 11 equipos en el campeonato de F1. (ALTAF QADRI/AFP)

El Calendario de F1

Para este año, el calendario marca 24 carreras, de las cuales seis serán en América, especialmente en Estados Unidos. Octubre y noviembre concentran la mayor cantidad de oportunidades para ver la Fórmula 1 en vivo sin viajar largas distancias, pero además se incluye un circuito urbano en Madrid a mediados de septiembre, lo cual hace atraer a más viajeros debido a la importancia que tiene esta ciudad como puerta de entrada a Europa.

Otra de las novedades de 2026 es que correrán 11 equipos con la incorporación de la marca Cadillac que debutará este año con la participación del piloto mexicano Sergio Pérez, luego de pasar un año fuera de las pistas.

Miami y Ciudad de México se encuentran entre los destinos predilectos de los viajeros costarricenses aficionados a la Fórmula 1, quienes además de disfrutar el deporte, aprovechan los atractivos que estas ciudades ofrecen. Por ejemplo, en la capital mexicana el calendario coincide con la celebración del Día de Muertos, lo que muchos aprovechan para alargar su estadía. Por otro lado, Miami es un destino muy atractivo para las compras y se valora su cercanía con parques temáticos de renombre como Disney y Universal.

Repasamos la oferta de tours grupales de cuatro agencias de viajes consultadas para este año.

Upssa Travel

Esta agencia tiene una opción disponible para visitar la Ciudad de México y realizar un tour por el pueblo de Taxco, del 28 de octubre al 4 de noviembre, con un precio de $2.695 por persona en ocupación doble o triple. Se reserva con $350.

Incluye boletos aéreos, equipaje de mano y documentado, traslados, hospedaje (seis noches en la capital y una en Taxco), desayunos, entradas al autódromo y guía para el tour a Taxco. Por un monto adicional se pueden adquirir tours adicionales por la capital mexicana.

MD Tours

MD Tours ofrece esta experiencia a Miami desde los $2.690 por viajero en ocupación doble, del 1.° al 6 de mayo. Además de los tiquetes de avión, hospedaje, traslados, entradas, impuestos, incluye un tour por la bahía de Miami y otro de compras.

Se puede reservar el espacio con un monto no reembolsable de $400.

Eve Viajes

Esta empresa tiene disponible la opción de Texas, Miami, Ciudad de México, Madrid, Monza y una combinación de estas últimas dos carreras.

La agencia ofrece la opción a Texas, del 21 al 27 de octubre con boletos, traslados, hospedaje (dos noches en Dallas y cuatro en Austin) con desayuno, entrada a la carrera, silla plegable, seguro médico básico, city tour en Dallas y Noche Vaquera. El precio base es de $3.050 por persona y se puede reservar con $500.

El segundo tour disponible es a Miami que tiene dos posibilidades: solo la carrera (del 29 de abril al 4 de mayo) o carrera más tours de compras (agregando dos días). El precio por persona de la primera opción es de $3.399 en habitación doble, mientras que para la segunda alternativa sube $400.

Se reserva con $300 y están incluidos los boletos, hospedaje, traslados, entradas y equipaje de mano.

Por su parte, el paquete a Ciudad de México tiene un costo por persona desde $2.640 en habitación doble —pero el precio irá subiendo dependiendo de la ubicación en el autódromo— contempla boletos de avión, traslados, hospedaje y entradas al evento. El itinerario es del 29 de octubre al 3 de noviembre, coincidiendo con la celebración del Día de Muertos.

El nuevo tour a Madrid va del 8 al 15 de septiembre, con un precio base de $3.380 por persona en ocupación doble e incluye los boletos aéreos, hospedaje, entradas a la carrera y tarjeta de metro. Se puede reservar con $500.

Eve Viajes ofrece dos alternativas para quienes quieren disfrutar de la experiencia europea de la Fórmula 1. La primera va desde los $4.150 por persona en ocupación doble, del 1 al 8 de septiembre, incluye boletos de San José a Madrid y de Madrid a Monza, hospedaje cinco noches en esa ciudad italiana y una en la capital española, traslados, entradas al autódromo y tours a los museos de Ferrari. El equipaje documentado está incluido sólo en los vuelos de San José a Madrid.

La segunda opción tiene un costo inicial de $5.490 por persona en ocupación doble con las mismas características del paquete anterior, pero se agrega la posibilidad de estar tres noches en Zúrich (no incluye desayunos diarios) y una entrada al museo del chocolate Lindt (traslados no contemplados).

Finalmente, la agencia ofrece una combinación de las carreras de Monza y Madrid con precios base desde los $6.800 por persona en ocupación doble, del 1 al 15 de septiembre.

Adicionalmente, confirmaron que Eve Viajes trabaja actualmente en la logística de los paquetes grupales a las carreras de Las Vegas y Brasil.

Sport Viajes

Sport Viajes ofrece esta experiencia a Miami desde los $2.600 por viajero en ocupación doble, del 30 de abril al 4 de mayo. Incluye los tiquetes de avión, hospedaje, traslados, entradas, impuestos y equipaje de mano.

Es importante mencionar que a medida que vaya avanzando el año, las agencias pueden ir lanzando más paquetes y promociones a distintas carreras. Además, las compañías ofrecen la posibilidad de organizar paquetes personalizados a destinos a elegir por parte del cliente.

Mercancía oficial del deporte

La fiebre por la Fórmula 1 en Costa Rica ha hecho que los fanáticos busquen la ropa oficial de sus equipos, tal como sucede con las camisetas de fútbol. Una de las tiendas pioneras de este tipo de productos es Itim Import Racing (ubicada en San Rafael de Escazú), de Giuseppe Di Falco, quien es el único distribuidor autorizado en el país para vender la mercadería original de las escuderías desde hace más de diez años.

En la tienda se consiguen desde llaveros de $15 hasta gorras que cuestan entre $60 y $75. También hay camisetas y polos oficiales que van de los $50 a los $115, y para quienes buscan algo más completo, las chaquetas de los equipos pueden llegar a los $250. Sobre este auge, Di Falco asegura que el interés por los motores no va a detenerse: “El deporte con más crecimiento sigue creciendo, entonces eso va a seguir por muchos años. Esto ya solo va a acelerar y sigue acelerando”.

Datos clave sobre la F1

Un Gran Premio de Fórmula 1 se lleva a cabo habitualmente a lo largo de un fin de semana. Los viernes están reservados para las sesiones de práctica, donde los pilotos tienen la oportunidad de familiarizarse con el circuito y evaluar el rendimiento del monoplaza.

Los sábados se realiza la prueba de clasificación, que define el orden de salida de los pilotos, ordenados de menor a mayor tiempo. Finalmente, el domingo es la carrera principal, que varía el número de vueltas según la extensión de cada circuito.

Al término de cada competencia, se distribuyen unidades para el campeonato mundial. El sistema actual otorga puntos a los diez primeros clasificados, siendo 25 para el ganador y un punto para el décimo lugar. Al concluir el calendario anual, el título de Campeón Mundial de Pilotos se entrega a aquel que haya acumulado la mayor cantidad de puntos a lo largo de toda la temporada.