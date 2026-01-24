¿Cuánto cuesta viajar a Guanacaste desde San José sin presas esta Semana Santa? Revisamos los precios de los vuelos internos

Pasar algunos días de Semana Santa en Guanacaste es una opción frecuente, lo que genera un alto tráfico vehicular en esos días que puede llegar a extender el viaje hasta ocho horas desde San José.

Incluso se han documentado bloqueos totales en la Ruta 1 con demoras de hasta 12 horas.

Si está pensando en posponer o cambiar de plan para abril, le contamos que existe una alternativa cuyo recorrido a la provincia toma entre 30 y 50 minutos.

La Semana Santa del 2026 será desde el domingo 29 de marzo (domingo ramos) hasta el domingo 5 de abril (resurección).

Actualmente, tres aerolíneas cuentan con esta opción para los costarricenses que desean saltarse la presa: Sansa y Green Airways ofrecen viajes regulares a 11 destinos en el país y también cuentan con vuelos privados o compartidos.

Cabe aclarar que Aerocaribe se enfoca en el personalizado según las necesidades del cliente y su horario de conveniencia.

Con una flota de 12 aviones, Sansa es la empresa que ofrece una mayor cantidad de opciones, con 25 vuelos diarios a Guanacaste.

Nueve de estos llegan a Liberia, cinco de manera directa hasta el Aeropuerto Daniel Oduber Quirós y otros cuatro incluyen una escala de diez minutos en Nosara. El primer viaje sale a las 5:40 a.m. y, el último, a las 5:40 p.m.

Por su parte, Green Airways cuenta con seis vuelos diarios a Nosara, el primero a las 8:30 a.m. y el último a la 1:30 p.m.

El Financiero cotizó los vuelos a Guanacaste mediante la plataforma web de las aerolíneas, para conocer las tarifas, condiciones de equipaje y otros detalles importantes, incluso la posibilidad de llevar mascotas en la aeronave.

En todos los casos se colocó un itinerario hipotético saliendo desde el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría hacia Nosara y Liberia, los dos destinos en la provincia que las aerolíneas tienen en común, el jueves 2 de abril y regresando el 5 de ese mes. A continuación, se resumen los hallazgos.

En el caso de Sansa, el costo aproximado de volar a Liberia esa semana es de $140 por persona en un viaje de ida y vuelta.

Esta tarifa regular permite incluir un equipaje de 30 libras. Como es usual, el costo aumenta si se requiere llevar más equipaje.

Las mascotas están permitidas en estos vuelos, específicamente perros y gatos con arnés, aunque no se indica el monto adicional a pagar por este servicio. Si el animal es de apoyo psiquiátrico y lo demuestra, puede viajar de forma gratuita.

La tarifa estándar de Green Airways permite llevar una maleta de 20 libras y un equipaje de mano de diez. Los animales domésticos también se permiten, pero no deben superar las 25 libras.

De igual manera, Aerocaribe posee diferentes aeronaves con capacidades de 5 a 12 pasajeros para organizar vuelos privados a Liberia y Nosara, aunque también llega a Nicoya y Tamarindo.

Eso sí, debe tomar en cuenta que los precios son significativamente más altos debido a que solo ofrecen el servicio “chárter”, es decir, un viaje completamente privado.

El servicio para cinco pasajeros desde San José hacia Liberia tiene un valor de $1.407, mientras que a Nosara vale $1.302. Para costos adicionales de mascotas y equipaje, se debe consultar de forma individual según el viaje cotizado a su gusto.

En caso de que desee explorar destinos diferentes a Guanacaste, todas las aerolíneas consultadas cuentan con vuelos internos hacia La Fortuna, Golfito, Santa Teresa, Puerto Jiménez, Tortuguero, entre otros tanto en esta Semana Santa como en el transcurso del año. También hacia otros países de América Central.