¿Cuánto cuesta viajar a Guanacaste desde San José sin presas esta Semana Santa? Revisamos los precios de los vuelos internos

Tres aerolíneas ofrecen vuelos cortos desde San José a distintos puntos de Guanacaste como alternativa al traslado por carretera

Por Marcia Solano Miller

Pasar algunos días de Semana Santa en Guanacaste es una opción frecuente, lo que genera un alto tráfico vehicular en esos días que puede llegar a extender el viaje hasta ocho horas desde San José.








Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

