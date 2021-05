Creo que solo con la voluntad. Las personalidades –no solo de escultores– si no de empresarios, o de los grandes líderes mundiales se esculpen con tenacidad. En mi caso creo que tiene poco que ver con el talento. Tiene que ver con una gran voluntad y determinación que van a la par del talento. Se que hay gente con más talento que yo , pero si no existe a la par la determinación, las cosas no salen. Lo importante es no abandonar, lo importante es perder la batalla ¡pero no la guerra!