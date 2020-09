Obtenga un estado de cuenta tributario: esta es una práctica muy sana que nos permite tener un control estricto de nuestras obligaciones tributarias. Recuerdo el caso de una empresa, que tenía una gran cantidad de millones de saldo a favor y no lo sabían por no revisar el estado de cuenta. Algunos de los montos ya se habían perdido por prescripción. Asimismo, revisar periódicamente el estado de cuenta me permite estar atento en caso que aparezca alguna deuda inexistente o sanción improcedente. Esto es fundamental.