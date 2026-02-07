Negocios

De Apple a Volkswagen: historia y costo de los comerciales más icónicos del Super Bowl

Análisis de los 10 comerciales más influyentes en la historia del Super Bowl. Conozca su costo, su impacto cultural y el legado de marcas como Apple, Coca-Cola y Volkswagen en la NFL

Por Randall Corella Vargas

En la cultura estadounidense, el Super Bowl es mucho más que un campeonato de fútbol americano; es un fenómeno cultural, un evento social masivo y, crucialmente, la vitrina publicitaria más codiciada del planeta.








Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

