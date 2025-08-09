Negocios

¿De la sequía a la saturación? Así es el fenómeno de conciertos que se desató en la Costa Rica de la postpandemia

A partir del 2022, con el fin de las restricciones de la pandemia, Costa Rica vive un incremento de shows musicales. El año pasado se vio un récord de presentaciones; le contamos los detalles

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

El Auditorio Nacional del Museo de los Niños albergó el último concierto abierto al público en Costa Rica antes del inicio de la pandemia. Este evento, protagonizado por el cantante español Beret y tuvo lugar el 4 de marzo de 2020.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
ConciertosArtistas internacionalesShows musicales
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.