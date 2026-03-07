Negocios

De metros cuadrados a experiencia: así se redefine el panorama de oficinas en la Gran Área Metropolitana

Más que un espacio para trabajar, el modelo de oficinas hoy en Costa Rica debe ser funcional tanto para los patronos y trabajadores; repasamos cómo se mueve el mercado en el país

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

En pocos años, el modelo de oficina en Costa Rica pasó de ser un “lugar obligatorio” a convertirse en un espacio que “tiene que ganarse” la visita. La pandemia aceleró el trabajo remoto e hizo que muchas empresas rediseñaran por completo su forma de operar: hoy la mayoría se mueve en esquemas híbridos, donde la oficina ya no se mide solo en metros cuadrados, sino en experiencia, flexibilidad y capacidad de atraer talento.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
OficinasMercado de oficinasBienes RaícesEspecial Bienes Raíces 2026
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.