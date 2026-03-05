Negocios

Del lujo al requisito: las comodidades que hoy definen dónde vivir en Costa Rica

Los proyectos que entienden a millennials y Gen Z apuestan por espacios multifuncionales, sostenibles y conectados, mientras dejan atrás el modelo de “amenities” costosas que nadie usa

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

Las nuevas generaciones están cambiando silenciosamente las reglas del juego inmobiliario. Para un millennial o alguien de la Gen Z, elegir dónde vivir ya no pasa solo por el metraje o por la calidad de los acabados, sino por una pregunta mucho más práctica: ¿este proyecto me permite realmente vivir, trabajar y socializar mejor en el mismo lugar?








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
CondominiosAmenidadesMillenialsCompra de casaEspecial Bienes Raíces 2026
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.