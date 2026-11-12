Dianne Medrano, CEO de Centenario Internacional, en “Infiltrados”: “Las empresas extraordinarias se hacen con gente extraordinaria”

En entrevista con Infiltrados, Dianne Medrano, CEO de Centenario Internacional, detalla cómo ha liderado una de las empresas más emblemáticas de Costa Rica hacia nuevos horizontes globales.

Medrano comparte los desafíos estratégicos de una industria tradicionalmente dominada por hombres, incluyendo su valiente decisión de modernizar la marca retirando el icónico «caballo» para adoptar un storytelling más alineado con los valores actuales de sostenibilidad y la esencia del país.

Medrano reflexionó sobre su llegada a la empresa, transformando una marca local de más de 40 años en una firma con proyección mundial, apoyada en la excelencia del producto y la calidad artesanal.

Además, enfatizó que la sostenibilidad no es una opción, sino una necesidad estratégica para cualquier empresa moderna que busque ser coherente con su entorno y consumidores.

Uno de los momentos más profundos de la charla es cuando Medrano reveló su experiencia personal tras sufrir burnout, compartiendo su concepto de “arquitectura del sostén”. Este enfoque propone que los líderes deben ser, ante todo, CEOs de sus propias vidas, protegiendo sus pilares personales más allá de sus cargos profesionales .

Vea aquí la conversación completa:

Infiltrados es un videopodcast de El Financiero en unión con los comunicadores Luis Mastroeni Camacho y Juan Pablo Ferrari Saavedra. Presenta conversaciones sin filtro ni guion con líderes empresariales sobre negocios y liderazgo. Su objetivo es ofrecer un espacio de periodismo sin permisos para conocer el lado humano, los retos y las visiones de las figuras más destacadas del sector empresarial costarricense.

Puede seguirlo en YouTube y Spotify.