Negocios

Dianne Medrano, CEO de Centenario Internacional, en “Infiltrados”: “Las empresas extraordinarias se hacen con gente extraordinaria”

Por Redacción EF

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En entrevista con Infiltrados, Dianne Medrano, CEO de Centenario Internacional, detalla cómo ha liderado una de las empresas más emblemáticas de Costa Rica hacia nuevos horizontes globales.








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