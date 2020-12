“Realmente tenemos que tener en cuenta que podría no ser apropiado enviar todo por vía aérea. Hay que entender cuánto pueden recibir los hospitales. En Costa Rica tal vez el sistema pueda desplegar medio millón de dosis a la semana, no sé cuál es ese número. Pero ese número, sea el que sea, me debe decir a mí o a alguien en la industria cuántas dosis se deben de poner en un avión y cuántas en un barco. Se debe pensar en la capacidad del país a nivel local”.