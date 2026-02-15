Negocios

Dos décadas de la ruta San José-Madrid: directora comercial de Iberia para Latinoamerica habla sobre los planes para Costa Rica

¿Es sencillo vender la ruta? ¿Aumentarán frecuencias? ¿Consideran volar a Guanacaste? Directora comercial de Iberia para Latinoamérica da detalles sobre las operaciones en Costa Rica

Por Brandon Flores

La ruta directa San José–Madrid de Iberia se inauguró en octubre de 2004 y se convirtió en el primer vuelo sin escalas que conectó Costa Rica con Europa, facilitando los viajes de turistas, empresarios y de la diáspora costarricense en España. Desde entonces, Iberia ha operado de forma continua esta conexión y hoy la ofrece con un vuelo diario, apoyado en aviones de nueva generación como el A330 y el A350, como parte de una apuesta estratégica por el mercado costarricense y por el crecimiento de su red de largo radio en América Latina.








