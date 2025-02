Dueño de restaurante Friday’s en Los Yoses lo pone a la venta tras 40 años de operación. Vea los detalles

El restaurante Friday’s, ubicado en Los Yoses está en venta, tras 40 años de operación en Costa Rica. Por medio de un comunicado de prensa su propietario, Carlos Felipe Huezo, anunció la decisión de vender el local mediante tres opciones.

“Quiero acogerme a mi retiro para dedicarme a mi familia y disfrutar de la llegada de mi primer nieto, un momento que me tiene realmente encantado. No quiero que la distancia sea un obstáculo para verlo crecer y disfrutar de cada momento con él”, expresó Huezo. “Así, después de décadas de compromiso con Friday’s, he decidido dar este paso con la esperanza de que el restaurante continúe siendo un lugar especial para todos aquellos que lo han visitado y un emblema de la gastronomía”, adicionó.

Huezo indicó que los interesados pueden comprar el nombre comercial junto con el derecho de operación, el derecho de operación del local o únicamente el nombre comercial. El local mide 740 metros cuadrados y tiene capacidad para 140 comensales, así como un salón de eventos.

La marca está en el mercado desde 1985 y originalmente se estableció en las cercanías de la Rotonda de la Bandera, en 2019 Friday’s se reubicó en Los Yoses, 150 metros al sur de la antigua tienda Arenas.

Para obtener más información sobre la venta, los interesados pueden contactar al propietario al teléfono 8383 5317 o por correo electrónico: carlosfhuezo@proton.me.