Dunkin’ llegará pronto a Cartago centro; vea los detalles

Será el segundo local de la marca en la provincia

Por Brandon Flores

Dunkin’, la franquicia estadounidense enfocada en donas, café y otros productos dulces y salados, prepara su primera apertura en el país en 2026: el nuevo local se ubicará en el centro de Cartago, en el puro corazón de la provincia.








