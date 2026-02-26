Dunkin’ llegará pronto a Cartago centro; vea los detalles

Dunkin’, la franquicia estadounidense enfocada en donas, café y otros productos dulces y salados, prepara su primera apertura en el país en 2026: el nuevo local se ubicará en el centro de Cartago, en el puro corazón de la provincia.

El restaurante será el segundo de la marca en la provincia, pues se unirá al que está en el Centro Comercial Calle Vieja, en Tres Ríos.

El establecimiento estará ubicado en la llamada Avenida del Comercio, al costado este de la municipalidad de Cartago o bien, contiguo al local de Pizza Hut; en apariencia tendrá dos pisos pero no autoservicio.

En este momento, el local está identificado con los símbolos de la marca, por lo que todavía no hay certeza de cuando abrirá.

Dunkin llegó a Costa Rica en 2024. (Jose Cordero)

Con esta apertura, la marca llegará a 11 puntos de venta en territorio nacional desde su arribo en el 2024, y luego de que el año pasado acelerase su expansión nacional con ocho establecimientos.

Dunkin’ todavía tiene pendiente abrir sedes fuera de la Gran Área Metropolitana.

Este será el nuevo local de Dunkin en Cartago (Brandon Flores/Brandon Flores)

