Dunkin’ llegará pronto a Cartago centro; vea los detalles

Dunkin’, la franquicia estadounidense enfocada en donas, café y otros productos dulces y salados, prepara su primera apertura en el país en 2026: el nuevo local se ubicará en el centro de Cartago, en el puro corazón de la provincia.
Dunkin’, la franquicia estadounidense enfocada en donas, café y otros productos dulces y salados, prepara su primera apertura en el país en 2026: el nuevo local se ubicará en el centro de Cartago, en el puro corazón de la provincia.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.