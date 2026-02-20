Duracell abrirá centro de servicios empresariales en Costa Rica

La empresa Duracell anunció la apertura de su nuevo Centro Global de Servicios Empresariales en Escazú Village. Desde esta sede, la compañía gestionará procesos administrativos y de soporte para sus operaciones en Norteamérica, América Latina y otros mercados internacionales.

Según la empresa, cerca del 70% de los nuevos puestos estarán relacionados con el área financiera, mientras que el resto se enfocará en recursos humanos, tecnología y otras funciones corporativas. Actualmente, la operación cuenta con unos 50 colaboradores y se proyecta que supere los 130 durante el 2026.

Lisa McCarthy, directora de operaciones de Duracell, señaló que la decisión de establecer el centro en Costa Rica responde al talento profesional y la estabilidad del país. La compañía busca personas con dominio del inglés y experiencia en entornos multinacionales.

De acuerdo con la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE), la llegada de Duracell refuerza el papel del país como centro regional para servicios globales de alto valor.