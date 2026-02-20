Negocios

Duracell abrirá centro de servicios empresariales en Costa Rica

La compañía empleará a más de 130 personas al cierre de 2026, con énfasis en funciones financieras

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

La empresa Duracell anunció la apertura de su nuevo Centro Global de Servicios Empresariales en Escazú Village. Desde esta sede, la compañía gestionará procesos administrativos y de soporte para sus operaciones en Norteamérica, América Latina y otros mercados internacionales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
DuracellIED
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.