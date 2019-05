La solicitud ha enfrentado dos tropiezos: uno en abril, cuando el Juzgado no le dio curso al proceso porque la empresa no había aportado los documentos necesarios (entre ellos, estados financieros de las empresas inactivas y la presentación de notificaciones a acreedores con acuses de recibido), y el otro el 10 de mayo, cuando fue rechazaba la solicitud de revocatoria, nuevamente por la forma y no el fondo. Ante esto, Aldesa procedió a apelar pero ante el Tribunal Segundo de Apelación Civil de San José. El caso está en desarrollo.