El 2026 arrancó con un crecimiento de doble dígito en la visitación de turistas extranjeros a Costa Rica

Siguiendo el patrón habitual de mediados de cada mes, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) publicó las cifras de llegadas de turistas extranjeros a Costa Rica correspondientes al mes anterior, en este caso, enero de 2026. En este caso, se reportó un crecimiento en la llegada de extranjeros por la vía aérea de doble dígito versus el mismo mes de 2025.

Para ser exactos, enero cerró con el arribo de 294.087 viajeros foráneos por la vía aérea —la principal puerta de entrada al país—, es decir, con un aumento del 10,3%. Esto confirma la tendencia de recuperación que se empezó a ver desde noviembre del año pasado, precisamente con el inicio de la temporada alta.

“Costa Rica es un destino competitivo y confiable a nivel internacional. El turismo continúa siendo un motor estratégico para la economía nacional y desde el ICT vamos a seguir impulsando con visión, liderazgo y responsabilidad, trabajando en conjunto con el sector privado”, comentó William Rodríguez, ministro de Turismo.

Cuando se analizan los datos por mercado, los principales emisores de Costa Rica tuvieron un desempeño positivo en enero: por ejemplo, Estados Unidos subió la visitación un 8%; Canadá y México un 22% cada uno; el mercado europeo registró una subida de 5% y América del Sur un 13%.

Costa Rica cerró el año 2025 con un crecimiento interanual del 1% en la llegada de extranjeros, lo que significó 2.689.278 extranjeros. A mediados de año, el ICT proyectaba un incremento cercano al 1,7%, no obstante, el resultado fue más modesto debido —según las autoridades— a factores geopolíticos de mercados emisores.