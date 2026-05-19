Negocios

El 66% de los costarricenses concentra apenas un tercio de los ingresos totales de la población: Perfil del Consumidor guía a las marcas para atender estas realidades

El estudio Perfil del Consumidor 2026, presentado por Unimer y ‘El Financiero,’ es una una radiografía robusta del mercado que revela cómo piensan, interactúan y compran los costarricenses

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Por Marcia Solano Miller

Perfil del Consumidor regresó a escena este 2026 con una radiografía sobre las finanzas personales, el gasto y el endeudamiento en distintas industrias de los costarricenses.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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